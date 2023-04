Al Teatro Ca' Foscari in scena lo spettacolo "I don’t want to be an individual all on my own"

Nell’ambito della rassegna teatrale Asteroide Amor, promossa ideata e dalla Fondazione di Venezia all’interno del progetto Giovani a Teatro 2.0 e curata da Università Ca’ Foscari Venezia, Università Iuav di Venezia in collaborazione con il Teatro Stabile del Veneto - Teatro Nazionale, mercoledì 19 aprile, ore 20.00, andrà in scena a Teatro Ca’ Foscari a Santa Marta lo spettacolo I Don’t Want To Be An Individual On My Own, scritto e interpretato da Genevieve Murphy e prodotto da Nicole Beutler Projects. Lo spettacolo è in inglese con sovra-titoli in italiano.

Lo spettacolo

Fin da piccola, la compositrice e performer Genevieve Murphy ha sviluppato un interesse per la psicologia e la disabilità, per il modo in cui le persone si relazionano tra loro e creano legami emotivi. Attraverso i suoi lavori stimola la nostra consapevolezza di come ci comportiamo e reagiamo.

I Don’t Want To Be An Individual All On My Own è una ricerca di contatto autentico in un mondo profondamente individualista. In equilibrio su una corda tesa tra la paura e la curiosità per l’ignoto, indaga il potere dell’empatia narrando una “normale” festa di compleanno della sua infanzia. Raccontando la storia attraverso una narrazione fatta di musica pop, parole e sculture sonore, Genevieve invita ad ascoltare il paesaggio sonoro della sua mente, sperando che il suo orecchio possa favorire un dialogo con i suoi pensieri.