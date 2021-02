I due gemelli veneziani in streaming su Backstage per l'anniversario di nascita e morte di Goldoni

I due gemelli veneziani di Carlo Goldoni, con la regia di Valter Malost, torna disponibile il 6 e il 25 febbraio (dalle 19.00 alle 24.00) sulla piattaforma digitale e gratuita Backstage del Teatro Stabile del Veneto.

Si tratta di due date simboliche scelte dai coproduttori dello spettacolo Teatro Stabile del Veneto,TPE - Teatro Piemonte Europa (di cui Malosti è direttore dal 2018) e Teatro Metastasio di Prato per celebrare gli anniversari di Carlo Goldoni nato a Venezia il 25 febbraio del 1707 e morto a Parigi il 6 febbraio del 1793. Il debutto dello scorso dicembre era coinciso, invece, con l’uscita nelle librerie dell’edizione critica del testo de I due gemelli veneziani nell’Edizione nazionale delle Opere di Goldoni edita da Marsilio.

I due gemelli veneziani rappresenta il primo incontro di Malosti con Carlo Goldoni, in quello che il regista definisce «un lavoro a ritroso attraverso gli autori fondamentali nella costruzione di una lingua italiana per la scena»: Giovanni Testori, Pier Paolo Pasolini, Carlo Emilio Gadda, Roberto Longhi, Federico Fellini, Patrizia Valduga, Antonio Tarantino, tre anni fa la prima sfida pirandelliana e ora Goldoni.

La commedia goldoniana adattata da Angela Demattè e Valter Malosti sarebbe dovuta andare in scena la primavera scorsa. Rimandata a causa del primo lockdown, era stata riprogrammata per la stagione teatrale 20/21 con debutto previsto per i primi di dicembre sul palcoscenico del teatro veneziano. E così è stato, anche se con il pubblico connesso da casa, per volontà dei coproduttori di non fermare la macchina teatrale, il lavoro degli attori, del cast artistico e di tutte le maestranze coinvolte (30 lavoratori) che hanno provato e recitato sul palco del Teatro Goldoni di Venezia nel pieno rispetto dei protocolli di sicurezza, senza aver registrato mai un caso di contagio tra il personale coinvolto nella produzione.