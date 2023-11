I love My Pet: un weekend a 4 zampe all’Emisfero di Trebaseleghe

"I love My Pet", il 25 e il 26 novembre arriva a Trebaseleghe uno splendido weekend dedicato ai nostri amici a 4 zampe, compagni fedeli di vita, giochi e affetto. Perché si sa, i cani sono i migliori amici dell'uomo, in grado di stringere legami indissolubili con i propri padroni.

"I love My Pet" al Centro Commerciale Emisfero

L'evento si terrà presso il Centro Commerciale Emisfero di Trebaseleghe, in provincia di Padova. L'iniziativa è partita sui social del Centro qualche settimana fa, con l’invito a inviare una simpatica foto del proprio cane: tra tutti i partecipanti sono state selezionate 15 “Pet star”, che saranno protagoniste della consegna degli attestati in qualità di testimonial dell’evento e parteciperanno ad una divertente sfilata sabato 25 nel pomeriggio. Ma il programma prevede anche tante altre iniziative, naturalmente tutte dedicate ai migliori amici dell’uomo.

Il programma

Il 25 e il 26 novembre ci saranno stand delle associazioni, dimostrazioni in collaborazione con le realtà del territorio e il Pet’s Corner: una postazione per scattare una foto ricordo a tutti i padroni con i loro amati cagnolini. La foto verrà stampata e consegnata subito in omaggio.

Il clou dell’evento è previsto per sabato pomeriggio, con tantissimi appuntamenti da non perdere: esibizioni di mobility e agility dog dei Centri Cinofili, la proclamazione dei 15 testimonial scelti sui social, la sfilata giocosa con i cucciolotti accompagnati dai loro proprietari e il “Pet Aperitivo”, un momento goloso dove i nostri amati piccoli amici potranno gustare qualche delizioso snack “canino” e dissetarsi con bibite speciali a loro dedicate. Anche i padroncini che li accompagnano non rimarranno delusi: potranno infatti assaggiare le sfiziosità preparate per l’occasione dai bar del Centro e fare letteralmente un aperitivo insieme ai propri cagnolini.

Queste sono solo alcune delle iniziative di “I love My Pet”, l’evento dedicato agli amici a 4 zampe che si svolgerà il 25 e il 26 novembre al Centro Commerciale Emisfero di Trebaseleghe. Se avete un cane o semplicemente se amate gli animali, non potete assolutamente mancare!