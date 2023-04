Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeneziaToday

l ciclo di incontri Caffè delle Scienze, organizzato dall'Associazione Mestre Mia in collaborazione con il Campus Scientifico Ca' Foscari, affronta nella sua seconda tappa il tema de 'I nostri mari e i cambiamenti climatici'.

La crisi ambientale prodotta dall'uomo agisce infatti in molteplici forme anche (e talvolta sopratutto) negli ambienti marini. Cosa sta succedendo in quelli che ci riguardano più da vicino? E come, quello che sta avvenendo, minaccia di retro-agire su di noi, città costiera? Capiremo queste ed altre importanti tematiche nel secondo Caffè delle Scienze del 2023, attraverso un duplice sguardo: il primo, con il Prof. Fabio Pranovi, sarà focalizzato sul mare a noi più prossimo, l'Adriatico ; il secondo, con il prof. Davide Zanchettin, ci porterà a conoscere il 'nostro Oceano', l'Atlantico, e a scoprire quanto sia sorprendentemente a noi 'vicino' e capace di impattare sulle nostre vite. L'incontro rientra nel palinsesto de 'Le Città in Festa'.