I piccoli cantori di Parigi in concerto a Venezia

Mercoledì 10 luglio 2024, alle ore 20.45 presso la Chiesa dei Carmini a Venezia si esibirà in concerto il Coro dei Piccoli Cantori di Parigi, come unica data a Venezia. In programma alcuni tra i capolavori della musica francese di compositori come Fauré, Gounod, Charpentier, Franck. Il coro dei Piccoli Cantori di Parigi, creato nella sua forma attuale nel 1956 è guidato dal maestro François Polgár, ex-Direttore del coro dell’Opera Nazionale di Parigi e dei cori di Radio France, Il coro si esibisce regolarmente in Francia e nel mondo (recentemente in Argentina e Uruguay). Il concerto fa parte della tournée italiana che porterà il coro da Venezia fino a Palermo, passando per Roma, Napoli e Busetto. Tra i concerti in programma si menziona quello al Palazzo Farnese di Roma e al Teatro Massimo di Palermo. Il concerto è promosso grazie alla collaborazione dell’Associazione Alessandro Marcello, della Fondazione Archivio Vittorio Cini e rientra nel palinsesto comunale “Le Città in Festa”. L’ingresso è libero.