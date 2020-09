I quartetti di Saint-Saëns

Anche in live streaming su www.bru-zane.com/replay



I due Quartetti di Saint-Saëns compaiono tardi nel suo catalogo: egli affronta questo genere a sessant’anni suonati (1899) e vi ritorna al termine della sua vita (1918), coerentemente con l’atteggiamento di una generazione cresciuta nel rispetto dell’esempio di Beethoven.



PROGRAMMA:

Camille SAINT-SAËNS

Quartetto per archi n. 1 in mi minore, op. 112

Quartetto per archi n. 2 in sol maggiore, op. 153