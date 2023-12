I Sansoni al Teatro del Parco con “Sogno a tempo determinato”

Più di 400 milioni di visualizzazioni nel web in tre anni, una lunga serie di sold-out nei teatri, la conduzione di "Paperissima Sprint", la partecipazione a "Ciao Darwin" e "Striscia la Notizia": I Sansoni, duo comico tra i più amati dai giovani e non solo, arrivano giovedì 14 dicembre (ore 21.00) al Teatro del Parco di Mestre con il loro ultimo lavoro "Sogno a tempo determinato", terzo appuntamento della rassegna di stand-up comedy “In piedi – il potere delle parole”.

Lo spettacolo

Uno spettacolo che indaga con ironia e vivacità il mondo delle nuove generazioni, che hanno perso la voglia di sognare. Di chi è la colpa? Basta chiederlo ai sogni più famosi: l’astronauta e il calciatore. In scena tutti gli stereotipi dei giovani sull’amore, sul lavoro, sulla società, sulla politica; per interrogarsi sul futuro, cercando una risposta concreta alla domanda più difficile: i ragazzi di oggi possono uscire da questo “sogno a tempo determinato”? Perché, in un mondo che va alla velocità della luce, tornare a sognare diventa fondamentale.



«Ci scrivono su Instagram molti giovani – raccontano I Sansoni –, andiamo spesso anche a parlare nelle università, nelle scuole, per noi è un onore immenso passare la nostra esperienza. La cosa più importante che abbiamo imparato è che non solo bisogna sempre correre, ma bisogna farsi il fiato. È un allenamento. Non importa che tu voglia diventare un cantante o uno spazzino, sognare è importante. Altrimenti questa società ti mangia, è troppo veloce, troppo focalizzata solo sui soldi. Concentriamoci sulle cose importanti». I biglietti sono in vendita online.

I Sansoni

Fabrizio e Federico Sansone, in arte I Sansoni, sono due attori e creator siciliani. Fratelli nella vita e sul lavoro sono autori di loro stessi; campioni del web con più di 400 milioni di visualizzazioni totali in soli tre anni su tutte le piattaforme digitali (Facebook, YouTube, Instagram e TikTok), sono noti per la serie dedicata al ‘fastidio’ e per i loro ‘web-metraggi’. Lo sfondo comico-satirico è quello preferito de I Sansoni ma non hanno mai disdegnato la risata d’istinto: in ogni loro creazione lasciano un insegnamento, anche se recondito o apparentemente nascosto, c’è sempre un motivo per cui ironizzano.

Il 2018 dà il via alla loro nuova vita professionale con il debutto a teatro del loro primo spettacolo “Fratelli, ma non troppo!” con cui totalizzano in due anni più di 40 date sold-out. Nell’estate dello stesso anno conducono con Maddalena Corvaglia alcune puntate di “Paperissima Sprint” in onda su Canale5.

Nella primavera 2019 in occasione della nuova edizione di “Ciao Darwin - Terre Desolate” in onda su Canale5 con Paolo Bonolis, conducono in streaming sulle piattaforme ufficiali del programma l’appuntamento settimanale “Top5 - Ciao Darwin”. Nel mese di settembre dello stesso anno, tornano in tv come ospiti della finale de “Il Festival di Castrocaro” condotta da Belen Rodriguez e Stefano De Martino in diretta su Rai2.

Nel 2021 vengono chiamati da Sky Italia per condurre una rubrica quotidiana di attualità in chiave ironica nel programma “Ogni Mattina” in onda su Tv8 e condotto da Adriana Volpe. Nella primavera dello stesso anno lanciano il primo show interattivo “comEDYteVOI”; tre appuntamenti in diretta ogni lunedì sera dal 24 maggio sulle loro piattaforme digitali con protagonista assoluto il pubblico.

Durante gli anni della pandemia hanno fatto compagnia a milioni di italiani con diversi format digitali che hanno ottenuto un grande successo tra cui “Scrivi un’email” e “Chiedo per un amico”. Nel 2022 tornano e proseguono l’avventura teatrale e per la prima volta debuttano a livello nazionale nei teatri italiani. La stagione fortunata prosegue e nel settembre dello stesso anno, I Sansoni ricevono una chiamata importante, quella di Antonio Ricci, che li vuole nella grande famiglia di “Striscia la Notizia” e presentandoli come una delle principali novità dell’edizione 2022/2023.