I Sound Jumble in concerto al Teatro Kolbe

Nell’ambito delle svariate proposte artistiche del Teatro Kolbe a Mestre, sabato 25 febbraio sono di scena con la loro musica moderna scoppiettante i Sound Jumble: cinque amici appassionati di musica che amano trasmettere emozioni con le sette note, mescolandole in uno stile che porta lontano dalle strade battute, dal pop sofisticato di Rebecca Ferguson e Caro Emerald, al blues di Beth Hart e Nina Simone; dalle calde note del soul dei Black Pumas al ritmo sfrenato ma elegante del rockabilly di Imelda May, lasciando spazio anche ad alcuni pezzi originali per creare un'esperienza live unica.

Il fil rouge che lega le scelte musicali del gruppo è sicuramente la ricerca dell’emozione: quella suscitata dall’armonia dei suoni e dall’interpretazione, quella che scaturisce dal messaggio del testo di un brano o che irrompe sotto l’impulso di ritmi coinvolgenti. Il complesso vuole proporsi anche come una reazione diversa al disagio che affligge il quartiere.

Suonano Francesca Betetto alle voce, Eros Paramento alle tastiere, Giuseppe Atene alla chitarra e cori, Paolo Rossetto al basso e Andrea Gris alla batteria.

L’ingresso è gratuito e libero fino ad esaurimento posti.