Un bagno al Lido con gli ibernisti per salutare il nuovo anno

Quando Dal 01/01/2024 al 01/01/2024 Ore 12 (programma per bambini dalle 11.15)

Il nuovo anno si aprirà con il tradizionale “bagno” nelle acque del Lido di Venezia: un appuntamento, giunto alla 43esima edizione, promosso dal Gruppo Ibernisti del Lido e supportato dal Comune di Venezia tramite Vela spa, per salutare con un tuffo il 2024.

Alle ore 12.00 di lunedì 1° gennaio è previsto il ritrovo dei partecipanti sul tratto di arenile antistante il Blue Moon per inaugurare una nuova stagione di bagni in mare lungo tutto il corso dell’anno. Ad attenderli all’uscita dal mare un rinfresco che propone un menù tipico del primo giorno dell’anno: lenticchie, cotechino e molte altre specialità gastronomiche. La manifestazione, aperta al pubblico di curiosi e appassionati, è preceduta alle ore 11.15 da un programma di animazione per bambini che prosegue poi alle ore 12.15 con uno spettacolo a loro dedicato.

Al termine della giornata sono previste delle speciali premiazioni: tre oselle saranno consegnate al più giovane ibernista, al più anziano e alla persona che arriverà dal posto più lontano.