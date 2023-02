In scena al Toniolo "Il berretto a sonagli" di Luigi Pirandello

Gabriele Lavia torna al Teatro Toniolo, accompagnato da Federica Di Martino, in una preziosa versione di uno dei testi più rappresentativi del Novecento di Luigi Pirandello. In scena dal 17 al 19 febbraio, Il berretto a sonagli è un testo amarissimo, comico e crudele, specchio di una società “malata di menzogna”. Lavia interpreta l'umile scrivano Ciampa, che ricorre alla follia per mantenere la facciata di rispettabilità del suo infelice matrimonio.

«Per Luigi Pirandello – scrive Gabriele Lavia – la vita è una “soglia” troppo affollata del “nulla”, e tutta la sua opera ruota attorno a questo “nulla” affollato di apparenze che si agitano nel dolore e nella pazzia. Solo i personaggi sono veri e vivi. Il berretto a sonagli è una tragedia della mente ma porta in faccia la maschera della “farsa”. L’autore mette sulla scena un uomo vecchio, uno di quegli invisibili senza importanza, schiacciato nella morsa della vita e, poiché è un “niente di uomo” è trattato come tale. Sul nostro palcoscenico un vecchio fondale come fosse abbandonato e pochi elementi di un salottino borghese, dove si rappresenta un “pezzetto” di vita di una famiglia perbene che fa i conti con l’assillante angoscia di dover essere “per gli altri”. Come se la propria vita fosse, per statuto, una recita per gli altri, che sono gli spettatori ingiusti e feroci della propria vita, del proprio teatro».

Lo spettacolo andrà in scena venerdì 17 febbraio alle ore 21.00, sabato18 febbraio alle ore 19.30 e domenica 19 alle ore 16.30.

La stagione di prosa del Teatro Toniolo è organizzata dal Settore Cultura del Comune di Venezia, in collaborazione con Arteven circuito multidisciplinare veneto.