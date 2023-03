Al Teatro Momo va in scena "Il brutto anatroccolo"

Ultimo appuntamento per la Stagione di teatro per famiglie "Domenica a Teatro", organizzata dal settore Cultura del Comune di Venezia in collaborazione con Arteven circuito multidisciplinare regionale: domenica 26 marzo alle ore 16.30, al Teatro Momo, va in scena lo spettacolo Il brutto anatroccolo della Compagnia Tpo.

Nella fiaba de Il brutto anatroccolo il protagonista affronta le prime relazioni sociali sentendosi inadeguato e fuori posto. La sua diversità è una condizione che è comune a molti bambini durante il processo di crescita, non riguarda solo l’aspetto fisico ma l’apprendimento e la complessità delle convenzioni. Tutti i bambini prima o poi affrontano un conflitto: “gli altri non mi vedono, non mi capiscono, sono prepotenti non fanno niente per includermi e accettarmi come loro amico/a”. Anche il brutto anatroccolo deve affrontare questi temi, durante il suo viaggio solitario comprende il valore delle azioni e relazioni necessarie per conquistare il proprio posto nel mondo, sviluppando la fiducia in se stesso e la consapevolezza del valore della propria unicità.

Questa favola, nonostante il tempo trascorso dalla prima stesura da parte di Hans Christian Andersen (1843), è sempre attuale per i temi che tratta e la sua messinscena permette alla compagnia Tpo di sperimentare la combinazione di linguaggi classici all’interno di un impianto scenografico suggestivo e contemporaneo.