A San Donà la mostra "Il cinema nella grafica cubana" dalla collezione Bardellotto

Sabato 18 marzo 2023 alle ore 17.00, presso la Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea, si inaugura la mostra Il cinema nella grafica cubana a cura di Luigino Bardellotto, Patrizio De Mattio e Rienzo Pellegrini: un’esposizione di 150 manifesti cinematografici provenienti dalla collezione Bardellotto, promossa dalla Città di San Donà di Piave attraverso i Musei Civici Sandonatesi.

La mostra riflette e mette in luce l’originalità? e il valore di un movimento artistico nato e promosso a Cuba a partire dal 1959, anno cruciale per la storia dell’isola caraibica. È la testimonianza grafica e cromatica di un capitolo fondamentale per la storia delle arti visive di Cuba che, attraverso l’adozione di un’ampia collezione di manifesti originali e un’ormai intensa rete di attività promosse in compartecipazione con istituti nazionali e internazionali, promuove la conoscenza della grafica cubana e il supporto alle nuove generazioni di grafici. All’interno della mostra sarà reso un omaggio, attraverso la grafica, a Gino Done? Paro, partigiano sandonatese, attivo nella Resistenza italiana e unico europeo presente e attivo nella Rivoluzione di Cuba.

«Le città spesso nascondono dei piccoli tesori che nessuno immaginava sino a quando non vengono esposti e resi disponibili a tutti – dichiara il sindaco di San Donà, Andrea Cereser –. Tra questi la ricca collezione di manifesti del nostro concittadino Gigi "Cuba" Bardellotto che ha selezionato alcuni esemplari attorno al tema dell'arte cinematografica. Per San Donà è un onore poter ospitare questa mostra, dopo altre esposizioni che hanno avuto luogo in città prestigiose come Torino, Parigi e Venezia».