Il cinema sbarca a Cavallino-Treporti con una grande mostra: ospite Federico Moccia

Cavallino-Treporti si prepara ad omaggiare il cinema con una serie di eventi culturali ad ingresso libero promossi dal Comune assieme agli artisti locali.

Il programma

Il primo appuntamento sarà la collettiva d’arte organizzata dall’associazione “Arte e cultura in laguna” e dal presidente Giorgio Baldissera che, a seguito del successo dei precedenti concorsi ai quali hanno partecipato artisti provenienti da tutta Europa, ha voluto riproporre all’amministrazione comunale una nuova e internazionale collettiva presso il Centro Culturale Manin di Ca’ Savio. All’apertura della mostra, che si terrà sabato 14 ottobre alle ore 16.00, sarà presente la presentatrice e pittrice russa Elena Gladkova, la pittrice ucraina Kiselova Yuliia e un ospite speciale, Federico Moccia, il famoso autore del bestseller “Tre metri sopra il cielo”. La mostra sarà aperta dal 14 ottobre fino al 24 ottobre, con orario 10.00-12.00/15.00-19.00, e ospiterà le opere di 143 artisti nazionali ed internazionali provenienti da Russia, Ucraina, Francia, Svizzera, Spagna grazie anche alla collaborazione del gallerista Gabriele Salvatore di Artemente Gallery di Jesolo.

Il secondo evento, promosso dall’assessorato alla cultura, è la proiezione del lungometraggio “L’oca è fuori” di Davide Casagrande e Francesco Lazzarini, giovani di Cavallino-Treporti che, grazie alla passione della scrittura e della cinepresa, hanno realizzato no budget il film girato interamente nel litorale. L’appuntamento con gli artisti che hanno valorizzato il territorio è per domenica 15 ottobre alle ore 20.45 presso la sala teatro del Comune a Ca’ Savio.

Tra i prossimi eventi inseriti nel calendario comunale, frutto della collaborazione con l’assessorato alla cultura, spiccano anche i progetti cinematografici anche patrocinati dal Comune quali cortometraggi e lungometraggi che hanno un particolare legame con Cavallino-Treporti. «La nostra località sta iniziando ad essere guardata con interesse anche per gli eventi culturali. Cavallino-Treporti ha tante peculiarità e un territorio da valorizzare tutto l'anno anche da questo punto di vista e assieme alla sindaco Roberta Nesto stiamo guardando con interesse alle proposte dei nostri artisti. La mostra è frutto di esperienze passate che hanno carpito tecniche pittoriche e segreti del mestiere che oggi vengono condivise con tutta la nostra comunità, dando l’opportunità di conoscere artisti di fama internazionale e allo stesso tempo rafforzare l'identità culturale di Cavallino-Treporti – commenta l’assessore alla Cultura, Alberto Ballarin –. Inoltre, in questi mesi abbiamo scoperto talenti e giovani promesse, professionisti anche locali, che scelgono di mettersi in gioco e sviluppare i loro progetti qui. Tra le prossime proiezioni è in programma il cortometraggio "La donna della barena" e, con il nuovo anno, la progettualità che unisce giovani, cinema e la comunità di Cavallino-Treporti continuerà con l’intento di valorizzare e dare voce ai nostri artisti».