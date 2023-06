I merletti di Burano esposti in una grande mostra

Dal 14 giugno, al Museo del Merletto, due concomitanti iniziative accomunate sotto la denominazione de “Il filo del cuore” accendono i riflettori su questa antica tradizione, riportandola all’attualità.



"Il filo del cuore" identifica un appuntamento ormai imperdibile che inizia proprio il giorno in cui si ricorda la scomparsa della centenaria Maestra Merlettaia Emma Vidal. Si tratta della decima edizione del concorso nazionale "Un Merletto per Venezia" che propone il meglio di quanto l’Italia tutt’oggi riesca a creare solo con l’abilità delle mani nell’intrecciare fili. L’iniziativa, organizzata e promossa con collaborazione con la Fondazione Andriana Marcello, apre un capitolo interessante soprattutto perché destinato alla valorizzazione di questa particolare tipologia creativa oggi più che mai rivolta al contemporaneo sia come linguaggio sia come oggetto d’arte e non solo d’uso. Infatti il concorso, accreditato da anni, è un punto di riferimento per le realtà italiane che producono il merletto e soprattutto rappresenta un’importante opportunità per confrontarsi e trovare delle connessioni con altre tradizioni.

All’esposizione delle opere in concorso si affiancherà anche una mostra di merletti antichi che offrirà l’opportunità di presentare alcuni manufatti antichi ed anche alcuni esemplari creati proprio dalla Scuola del Merletto di Burano. Da aprile a settembre, una volta al mese, nella giornata di venerdì, il Museo di Palazzo Mocenigo accoglierà “I venerdì del merletto": in quest’occasione, le Maestre Merlettaie di Burano e quelle di Pellestrina si alterneranno per dare dimostrazione della lavorazione sia ad ago che a fuselli.

Il Museo del Merletto occupa quella che, dal 1872 al 1970, fu la sede delle famosa scuola del merletto di Burano fondata dalla Contessa Adriana Marcello. In un allestimento suggestivo, che porta anche all’interno del Museo la policromia tipica dell’isola, sono esposti rari e preziosi esemplari che offrono una completa panoramica delle vicende storiche e artistiche dei merletti veneziani e lagunari dall’origine ai nostri giorni.