Il Jazz contemporaneo sbarca a Venezia con sei concerti

Tre sedi, due città e un solo programma per Jazz&, l’attesa rassegna di jazz e contemporary music organizzata da Veneto Jazz. La sesta edizione, tradizionalmente ospitata alle Sale Apollinee del Teatro La Fenice di Venezia, si arricchisce di una città storicamente legata all’associazione, Castelfranco Veneto.

Otto concerti, dal febbraio a maggio, racconteranno il jazz contemporaneo nelle sue diverse declinazioni, fra grandi maestri (Chris Potter, Franco D’Andrea, Daniele Di Bonaventura) e contaminazioni di genere, come i ritmi cubani della contrabbassista Ana Carla Maza.

Gli appuntamenti

Far vibrare le corde in sintonia con le frequenze della natura e del proprio Io è l’intento del batterista barese Fabio Accardi, al quinto album da leader. Breathe parte dalla natura, per poi tracciare un percorso emozionale rivolto all'uomo. Nel quintetto, fra i più interessanti della scena italiana, il pianista Claudio Filippini, il sassofonista Gaetano Partipilo, il chitarrista Francesco Poeti e il bassista Giorgio Vendola. Alle Sale Apollinee del Teatro La Fenice il 4 febbraio (ore 19.30).

Doppio concerto per il sassofonista Chris Potter (alle 19.00 e alle 21.00 alle Sale Apollinee il 4 marzo), una delle star della rassegna, a Venezia con un quartetto stellare formato da Edward Simon al piano, Scott Colley al basso e Nasheet Waits alla batteria, nel tour dedicato all’ultimo album Circuits. Solista di livello mondiale, compositore affermato e formidabile bandleader, Chris Potter, nominato ai Grammy Award, emerge fra i musicisti della sua generazione, grazie ad una creatività illimitata e un vibrante senso dello swing.

Enrico Morello, al suo album d’esordio come leader e compositore, è uno dei più creativi batteristi della scena jazz italiana. Presenta Cyclic Signs, nato dalla fascinazione verso i ritmi dell’esistenza e le molteplici facce delle loro mutazioni. L’album, realizzato con un asciutto quartetto, vuole essere anche gesto, corpo in movimento, forza cinetica; in altre parole: danza. Sarà dal vivo al Fondaco dei Tedeschi (16 marzo, ore 18.00).

Un favoloso mix di violoncello classico e voce, che attinge a son cubano, samba, bossa nova, tango, jazz e chanson. È Bahía, l’ultimo lavoro di Ana Carla Maza, musicista cubana che sta facendo impazzire le platee internazionali, fra voce suave, pizzicati percussivi e archetti leggeri, elegantemente accompagnata da un trio jazz. Per lei la data è il 25 marzo alle Sale Apollinee del Teatro La Fenice, ore 19.30.

Il pianista Franco D’Andrea, fra i maestri del jazz italiano, sarà protagonista con il musicologo Luca Bragalini della conferenza- concerto in programma alle Sale Apollinee del Teatro La Fenice il 15 aprile (ore 19.30) in occasione del ventesimo anniversario di Jazznostop, la fortunata rassegna musicologica promossa da Comune e Biblioteca di Fiesso d’Artico. In “The meaning of the blues”, tutte le sfumature del blues, con musiche suonate dal vivo, immagini, rari documenti e parole a scandire un viaggio tra il Mississippi e l’Europa Centrale, tra la produzione di D’Andrea e quella di Gershwin, tra la musica classica e il folklore afroamericano, tra le sigle televisive e le pagine di Thelonious Monk.

La rassegna Jazz& è organizzata da Veneto Jazz in collaborazione con Fondazione Teatro La Fenice, Ministero della Cultura, Regione del Veneto, con il patrocinio della Città di Venezia e con il sostegno del Comune di Castelfranco. La direzione artistica è a cura di Giuseppe Mormile.