"Il Maggio dei Libri": le iniziative della biblioteca comunale di Mirano

La Biblioteca comunale di Mirano aderisce anche quest’anno a "Il Maggio dei Libri", la campagna nazionale di promozione della lettura (https://www.ilmaggiodeilibri.cepell.it/). Giunta ormai alla 14^ edizione, la campagna è promossa dal Centro per il Libro per favorire e stimolare l'abitudine alla lettura, considerata elemento chiave della crescita personale, culturale e sociale.

Da fine aprile al 31 maggio la Biblioteca ha organizzato tante iniziative che coinvolgeranno lettori di tutte le età, tra letture animate, incontri con gli autori, laboratori creativi e gruppi di lettura. Particolare attenzione, come sempre, è dedicata ai bambini. Anche quest’anno la Biblioteca ha coinvolto diversi scrittori, che hanno realizzato un contributo video ispirato al filo conduttore scelto quest’anno per le attività: il viaggio. Per l’occasione, quindi, il Maggio dei Libri miranese è dedicato ai luoghi della scrittura: dove gli autori amano scrivere, quali luoghi li hanno ispirati, che libri porteranno in valigia…

Saranno tutti contrassegnati dall'hashtag #MiranoLuoghidellaScrittura. Il 31 maggio verranno proiettati nella sede della Biblioteca, in corte Errera, i video della rassegna di quest'anno e dell'anno scorso ("Voci tra la pagine"). I primi sono già usciti domenica 23 aprile (Matteo Righetto) e lunedì 24 aprile (Stefano Cosmo).

Per la rassegna “Il Maggio dei Libri in casa delle Muse” sono in programma tre incontri, al giovedì, alle ore 17.00, sul tema “La città delle donne. Le scrittrici si presentano”. A maggio la Biblioteca vola in Asia e propone sei letture animate per i più piccoli. Tutte le iniziative sono gratuite e per alcune è richiesta la prenotazione. Per tutto il mese si svolgerà il “Mercatino di libri” con libri usati in ottime condizioni. I contributi raccolti contribuiranno ad acquistare nuovi libri per la Biblioteca.

Programma

dal 26 aprile al 31 maggio

Biblioteca

MERCATINO DI LIBRI

I contributi raccolti contribuiranno ad acquistare nuovi libri per la biblioteca

Martedì 2 maggio, ore 17:00

Biblioteca

BIBLIO IN TOUR | PICCOLI VIAGGIATORI

Lettura animata > 1-2 anni

Venerdì 5 maggio, ore 17:00

Biblioteca

BIBLIO IN TOUR | VIAGGIO TRA LE STORIE

Lettura animata > 6-8 anni

Sabato 6 maggio, ore 10:00

Biblioteca

UNA BORSA PER I MIEI LIBRI

Laboratorio creativo per adulti e ragazzi dalle medie in su

Mercoledì 10 maggio, ore 16:30

Biblioteca

I LIBRIGANTI INCONTRANO IL VILLAGGIO GLOBALE

Incontro del gruppo di lettura per ragazzi "LiBriganti" - Dai 13 anni

Giovedì 11 maggio, ore 17:00

Barchessa di villa Giustinian Morosini XXV Aprile

MAGGIO DEI LIBRI IN CASA DELLE MUSE | TEODORA. I DEMONI DEL POTERE

Incontro con l’autrice Mariangela Galatea Vaglio

Sabato 13 maggio, ore 10:00

Biblioteca

DIVENTA CONTASTORIE! / 1

Corso di lettura ad alta voce per principianti, a cura di Coopculture

Domenica 14 maggio, ore 15:00

Piazza Aldo Moro

I RAGNI SONO BRUTTI

Presentazione del libro di GIULIA V. POGGIO e SARA MASIERO, all’interno della manifestazione “Rigiochiamo”. A cura dell’associazione “Piazza Aldo Moro”.

Martedì 16 maggio, ore 17:00

Biblioteca

BIBLIO IN TOUR | FIORI D’ORIENTE

Lettura animata e laboratorio > 3-5 anni

Giovedì 18 maggio, ore 17:00

Barchessa di villa Giustinian Morosini XXV Aprile

MAGGIO DEI LIBRI IN CASA DELLE MUSE | LO SCRIGNO SEGRETO

Incontro con l’autrice Barbara Zebellin

Venerdì 19 maggio, ore 17:00

Biblioteca

BIBLIO IN TOUR | TIGRI, ELEFANTI E…?

Lettura animata > 2-3 anni

Venerdì 19 maggio, ore 20:30

Biblioteca

PREPARAZIONE ALL’INCONTRO CON SONIA AGGIO

Incontro del gruppo di lettura EQuiLibri

Sabato 20 maggio, ore 9.00-12:30

Biblioteca

DADI, CARTE, PEDINE...

Giochi da tavolo, in collaborazione con Davide, Mattia e la Tana dei Goblin. Per tutti

Martedì 23 maggio, ore 17:00

Biblioteca

BIBLIO IN TOUR | PRIME PICCOLE STORIE

Lettura animata > 6-12 mesi

Giovedì 25 maggio, ore 17:00

Barchessa di villa Giustinian Morosini XXV Aprile

MAGGIO DEI LIBRI IN CASA DELLE MUSE | ATOMICA

Incontro con Elena Galzignato

Venerdì 26 aprile, ore 16:30

Biblioteca

BIBLIO IN TOUR | RAJA. IL PIÙ GRANDE MAGO DEL MONDO

Lettura animata e laboratorio, in collaborazione con Bandera Florìda > 5-7 anni

Venerdì 26 maggio, ore 20:45

Corte Errera - Sala conferenze

MAGNIFICAT

Sonia Aggio presenta il suo libro. In collaborazione con Gdl EQuiLibri

Sabato 27 maggio, ore 10:00

Biblioteca

DIVENTA CONTASTORIE! / 2

Corso di lettura ad alta voce per principianti, a cura di Coopculture

Lunedì 29 maggio, ore 15:00-18:30

Biblioteca

DADI, CARTE, PEDINE...

Giochi da tavolo, in collaborazione con Davide e Mattia. Per tutti

Mercoledì 31 maggio, ore 10:00-13:00 / 15:00-18:00

Biblioteca

I LUOGHI DELLA SCRITTURA / VOCI TRA LE PAGINE

Proiezione dei video realizzati per noi dagli autori e pubblicati sulla pagina Facebook