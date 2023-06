Al via la rassegna concertistica degli studenti del Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia

Sabato 1° luglio, riparte “Il Marcello Suona 2023” la rassegna realizzata interamente dagli studenti del Conservatorio di Musica Benedetto Marcello di Venezia che saranno impegnati per cinque sabato consecutivi, escluso il giorno della festa del Redentore, con altrettanti concerti eseguiti, organizzati e presentati da più di cinquanta studenti. Si svolgeranno nella Sala Concerti di Palazzo Pisani con inizio alle ore 20.45 e saranno tutti ad ingresso gratuito.

I programmi musicali, all’impronta della varietà di proposte, vedono brani più o meno noti della produzione solistica e cameristica riuniti sotto diverse tematiche.

Il programma

Il concerto di apertura vedrà impegnati gli strumentisti del dipartimento di musica antica, a cui seguiranno pagine pianistiche di Beethoven e la sonata di Hindemith per oboe e pianoforte.

Nel secondo concerto sarà protagonista la “Venice Cello Ensemble”, una formazione creata e coordinata dal M° Angelo Zanin, che suonerà assieme agli allievi della sua classe un repertorio, appositamente scritto o trascritto per questa formazione, molto vario e accattivante.

Si prosegue omaggiando la grande musica da camera, dal duo al quartetto, attraverso opere di Dvorak, Dorati e Ravel.

Il penultimo appuntamento vede, accanto ad un’altra celeberrima sonata per pianoforte di Beethoven, opere di per duo di Schubert, Doppler e Enescu.

Si chiude infine con brani per chitarra di Farkas, ancora il Beethoven della maturità pianistica e per finire un quintetto per pianoforte e archi di César Franck.

Il programma completo è disponibile online.