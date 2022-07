Il Marcello suona – II edizione

Dal 20 luglio al 6 agosto ritorna Il Marcello Suona, rassegna concertistica degli studenti del Conservatorio di Venezia che si articolerà in 5 appuntamenti per ascoltare i giovani talenti del Benedetto Marcello nella Sala Concerti del prestigioso Palazzo Pisani.



Il Marcello Suona nasce nell’ambito del progetto Venice on Top, la campagna di crowdfunding del Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia che finanzia la creazione di borse di studio per gli studenti coinvolti, la promozione delle attività dell'Istituto e la tutela del suo patrimonio storico-artistico, l’arricchimento dell’offerta culturale e sociale veneziana.



Gli studenti coinvolti, circa un centinaio, saranno i protagonisti assoluti. Oltre ad esibirsi in diverse formazioni, dal duo all’ensemble ma anche come solisti, collaborano all’organizzazione e alla promozione della manifestazione.



Il Marcello Suona è sostenuta da Cipriani Food che già dalla prima rassegna ha creduto e scommesso sui valori condivisi che l’accomunano al Conservatorio.



Le date dei concerti, le modalità di partecipazione, il programma dell’iniziativa e i biglietti d’ingresso che vanno dagli 5€ ai 25€ si trovano sul sito www.veniceontop.com/concerti



PROGRAMMA:

_

Mercoledì 20 luglio "Capolavori della musica da camera"

Duo Perduo > violoncello, pianoforte

Philìa Quintet > pianoforte, violini, viola, violoncello

_

Sabato 23 luglio "Musica… per la nobiltà"

Leonardo Piovesan > pianoforte

Ensemble Milanuzzi > soprani, flauti dolci, violino barocco, viola da gamba, tiorba e chitarra barocca, clavicembalo

_

Mercoledì 27 luglio "Da Oriente e da Occidente"

Elida Fetahovich e Francisco Bullón Andreu > pianoforte a 4 mani

Giuseppe Ugo Mazzone > chitarra

Perpetuo Saxophone quartet > sax soprano, sax contralto, sax tenore, sax baritono

_

Sabato 30 luglio "Novecento I"

Eugenia Alfier > arpa

Duo Confluence > sassofono soprano, chitarra

Rhitmic duo > percussioni

_

Sabato 6 agosto "Novecento II"

U141 Quartet > flauti



Fanta Trio > sassofoni e pianoforte