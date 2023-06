Al via la seconda edizione de “Il miglio di Mestre”

Fino a 5 euro. La quota di iscrizione è a pagamento solo per i partecipanti alla gara dedicata ad atleti

Prezzo Fino a 5 euro. La quota di iscrizione è a pagamento solo per i partecipanti alla gara dedicata ad atleti

Venerdì 16 giugno prenderà il via la seconda edizione della competizione agonistica “Il Miglio di Mestre”, gara podistica che si disputa sulla distanza anglosassone di 1.609 metri. L’evento offrirà la possibilità anche agli esordienti di allacciarsi le scarpe da ginnastica con il “Mini Miglio”. Nella stessa serata avrà luogo anche la manifestazione sportiva “Corri X”, una corsa-camminata gratuita lunga 5 o 10 chilometri che porta lo slogan di “corri con noi, porta chi vuoi”.

Si tratta di due manifestazioni promosse dal Comune di Venezia in collaborazione con le associazioni sportive del territorio, tra cui Venicemarathon. Le tre gare avranno luogo nel quartiere Piave di Mestre, con ritrovo a partire dalle ore 18 al Grand Central Bistrot. I partecipanti di “Corri X” si porteranno al nastro di partenza alle ore 20, mentre il “Mini Miglio” e “Il miglio di Mestre” partiranno rispettivamente alle ore 20:05 e 20:45. In particolare, quest’ultima è riservata esclusivamente a tesserati Fidal, nelle categorie Master, Seniores, Giovanili, Promesse, Juniores e Allievi.

La quota di iscrizione è a pagamento solo per i partecipanti alla gara dedicata ad atleti. Il costo è di 5 euro e comprende t-shirt, pettorale di gara, ristoro finale. Gli esordienti parteciperanno gratuitamente e riceveranno la medaglia ricordo. Per i partecipanti alla corsa-camminata di 5-10 km, l'iscrizione sarà gratuita e possibile sul posto.

Verranno premiati in denaro i primi 5 classificati delle categorie Assolute Fidal (Junior, Promesse, Senior categoria unica). Premi in natura per i primi 3 classificati delle categorie Master (S35 - S40 - S45 - S50 - S55 - S60 e oltre) e i primi 3 classificati delle categorie giovanili.