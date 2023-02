Il pianista Michel Dalberto interpreta Fauré, Debussy, Ravel e Schubert al Teatro La Fenice

La stagione 2022 di Musikàmera prosegue mercoledì 22 e giovedì 23 febbraio con un grande nome del concertismo mondiale, il pianista francese Michel Dalberto, specialista della musica francese e unico musicista vivente ad aver inciso tutta l’opera pianista di Schubert, della quale è uno degli interpreti più apprezzati. Alle Sale Apollinee del Teatro La Fenice Dalberto sarà impegnato in un programma che prevede l’esecuzione della Ballade op. 19 di Gabriel Fauré, uno dei capolavori del compositore francese, seguita dal secondo libro delle Images per pianoforte di Claude Debussy, in cui soprattutto il terzo brano, Poissons d’or, ne testimonia la grande sicurezza compositiva: la rappresentazione dei pesci che guizzano, lo splendore dei colori, il luccichio dell'acqua sono particolarmente vividi, e giustificano l'imputazione di "impressionismo musicale". Il programma prosegue con Alborada del Gracioso di Maurice Ravel, affascinato dalla tradizione musicale spagnola, e si conclude con la Sonata D958 di Franz Schubert, tra le più mature e più alte composizioni per pianoforte solo del compositore austriaco.

Chi è Michel Dalberto

Nato a Parigi nel 1955 in una famiglia di origini piemontesi, Michel Dalberto si afferma sulla scena musicale internazionale vincendo nel 1975 il Primo Premio ai concorsi Clara Haskil di Vevey (Svizzera), Mozart di Salisburgo e al concorso di Leeds nel 1978. Allievo del grande maestro Vlado Perlemuter al Conservatorio di Parigi, Dalberto è l’unico pianista vivente ad aver inciso tutta l’opera pianista di Schubert così come delle opere di Mozart, di cui ha eseguito tutti i concerti per pianoforte. Fin dagli inizi della sua carriera, si esibisce con prestigiose orchestre e con celebri direttori, ed è ospite di numerosi festival di musica classica. La sua ampia discografia, realizzata per Erato, Denon e EMI, ha ottenuto i più alti riconoscimenti: Grand Prix du Disque, Grand Prix de l‘Académie Charles-Cros, Choc de la Musique, ffff di Télérama. Professore al Conservatorio di Parigi dal 2011, è stato per quindici anni Direttore Artistico dell’Accademia Festival a Les Arcs (Savoia). Nel 1996 è stato nominato dal Governo Francese Cavaliere de l’Ordre National du Mérite.