Il Quantum Clarinet Trio in concerto alla Fenice

La stagione “Musica con le Ali” nelle Sale Apollinee del Teatro La Fenice di Venezia prosegue con il secondo appuntamento dell’anno, in programma giovedì 2 marzo alle ore 18.

Protagonista del concerto sarà il Quantum Clarinet Trio, formatosi alla prestigiosa accademia musicale Mozarteum di Salisburgo sotto la guida di Alois Brandhofer, primo clarinetto dei Berliner Philharmoniker, e di Wolfgang Redik, violinista del Trio di Vienna. Composto dai giovani musicisti di grande talento Elena Veronesi al clarinetto, Johannes Przygodda al violoncello e Bokyung Kim al pianoforte – provenienti rispettivamente dall’Italia, dalla Germania e dalla Corea – il Quantum Clarinet Trio è impegnato in un’intensa attività concertistica e sta ottenendo grandi risultati, tra cui il terzo premio al concorso internazionale Fischoff Chamber Music Competition negli USA.

In occasione della stagione concertistica, nelle Sale Apollinee La Fenice proporrà un programma di grande trasporto e coinvolgimento composto dal Trio in si bemolle maggiore, Op. 11 di Ludwig van Beethoven, da Serenade, Op. 73 di Robert Kahn e dal Trio per clarinetto, Op. 40 di Carl Frühling.