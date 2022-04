Il segno dell' acqua di Frank&Frank

Nell’evento artistico al JW Marriott Venice Resort & Spa sull’Isola delle Rose, l'acqua diventa lo scenario perfetto per un racconto rarefatto di un gigantesco specchio liquido su cui sorge Venezia. Una potente riflessione sulla fragilità dell’arte raccontata attraverso due città di canali legate da un rapporto antico e indissolubile che le accomuna: Venezia di labirintica e fragile bellezza e San Pietroburgo costruita da Pietro II il Grande sulle paludi Baltiche. Un viaggio tra due città dove (come scriveva Brodskij, russo ma newyorkese di adozione) possiamo vivere il contatto tra la terra ed il cielo, “....la perfetta fusione tra l’acqua e il tempo”. Il “Segno dell’acqua” - formidabile sintesi di questo concetto - è il titolo della traduzione nelle versioni per l’Europa dell’est del suo celebre libro su Venezia “Fondamenta degli incurabili”.



In questo contesto, le mappe in pelle dei Frank&Frank accompagnano i visitatori in un percorso tra le opere d'arte esposte nell'hotel. I temi geografici sono San Pietroburgo e New York, le città di Iosif Brodskij e per affinità Venezia.



Riecheggia nel presente la vicenda del poeta russo che sfidò il sistema sovietico, accusato di "parassitismo sociale" da Mosca, vince come uomo grazie alla sua arte, la poesia, elemento “neutrale” di racconto culturale formidabile, al di là delle vicende storiche e di guerra che purtroppo caratterizzano in questi giorni la nostra quotidianità. San Pietroburgo è in Russia ma il suo valore storico-artistico come quello di Venezia appartengono all’umanità intera.