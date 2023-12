Emma Dante porta in scena al Goldoni "Il tango delle capinere"

Giovedì 14 dicembre, alle ore 20.30, il sipario del Teatro Goldoni di Venezia si alza per uno spettacolo che toccherà i cuori. Va infatti in scena "Il tango delle capinere" diretto da Emma Dante.

Sul palcoscenico Manuela Lo Sicco e Sabino Civilleri daranno vita ad una sorta di approfondimento di Ballarini, che apparteneva alla Trilogia degli occhiali. Interpreti che con Emma Dante hanno condiviso un lungo percorso, a partire il legame con la lingua e la cultura siciliana che le drammaturgie dell’autrice e regista esprimono in modo originale e inconfondibile da oltre vent’anni. Un mosaico di pensieri, oggetti ed emozioni che prenderà vita per rendere sopportabile la solitudine di chi, in una coppia, sopravvive all’altro. E vive dei ricordi. Lo spettacolo, prodotto da Atto Unico e ambientato nella notte di Capodanno, andrà in scena fino a domenica 17 dicembre, proprio a ridosso delle festività, per toccarne con mano la magia e le emozioni.

Lo spettacolo

Sotto ai riflettori il ricordo di una signora anziana pronta a ripercorrere attimi di un grande amore. E, tramite il viaggio del cuore, dar vita ai ricordi. La musica di un carillon ne è il sottofondo. Sulla scena anche un uomo anziano. Indossa un vecchio abito da cerimonia liso dal tempo. L’uomo guarda la donna e sorride, la raggiunge e l’abbraccia. La donna appoggia la testa sulla spalla di lui che le fa una carezza. Lei lo tiene stretto per non perdere l’equilibrio. Lui la sostiene. Ballano. Lui estrae dalla tasca un orologio da taschino e parte il conto alla rovescia. Al rintocco della mezzanotte lui fa scoppiare un petardo. Si baciano. Lui lancia in aria una manciata di coriandoli. La festa di Capodanno ha inizio. Improvvisamente entrambi hanno sedici anni. In costume da bagno si promettono amore eterno. Sulle note di vecchie canzoni festeggiano l’arrivo dell’anno nuovo. E ballano a ritroso la loro storia d’amore. Un tango senza tempo.