A Mestre la mostra "Il Vincolo e la Possibilità" dell'artista Daniele De Toni

L’artista Daniele De Toni presenta Il Vincolo e la Possibilità, un’esposizione personale di installazioni e video che – anche mediante la risemantizzazione di oggetti di recupero – si offrono, anche in modo provocatorio, come spunti di riflessione su temi generali e aspetti problematici del vivere contemporaneo.

L’esposizione – ospitata presso Atelier Poetico (via Crispi 28, Mestre) – sarà visitabile dal 5 al 19 novembre 2022, dal lunedì al sabato su appuntamento. Ingresso libero. Per info: 2dadet@gmail.com

Chi è Daniele De Toni

Mestrino, classe 1996, si appassiona fin da bambino di disegno e design automobilistico. Coltiva l'interesse per la storia dell'arte e per le arti visive e performative mantenendo un attento sguardo critico a temi di rilevanza culturale, sociale e ambientale: da questi trae spunto per proporre, con opere frutto della sperimentazione di media differenti, la sua personale riflessione artistica.

Dopo la maturità artistica, consegue la laurea triennale in Arti Multimediali presso l’Università IUAV di Venezia con una tesi intitolata Il Vincolo e la Possibilità. L’immobilità silenziosa nella performance.

L'attenzione per la reciproca e costruttiva relazione tra "vincolo" e "possibilità", lungi dall'essere scaturita solo dalle vicende autobiografiche, è frutto del percorso teorico-formativo di consapevolezza sul fare artistico e filo conduttore dei processi creativi personali: restringendo il campo a partire da possibilità infinite, ogni vincolo è anche opportunità perché pone le condizioni perché si crei qualcosa di cui si ignorava l'esistenza, perché nascosto, “invisibile”, sconosciuto, impensato.

Il Vincolo e la Possibilità è la sua prima mostra personale.