Alla Vez arriva la scrittrice Ilaria Tuti con l'ultima indagine del commissario Teresa Battaglia

È un commissario di polizia specializzato in profiling e cold case: Teresa Battaglia è la protagonista dei romanzi di grande successo firmati dall’autrice Ilaria Tuti, ambientati nell’immaginario paese di Travenì, che prende ispirazione dei luoghi della montagna friulana, patria dell'autrice. L’ultima indagine di Battaglia, portata avanti in un perenne corpo a corpo con la propria memoria, è al centro di "Madre d’ossa" (Longanesi), il giallo che Ilaria Tuti ci ha consegnato lo scorso giugno. Una storia di formazione e ricerca, dove il thriller psicologico schiude tematiche profonde e attuali che indagano la società contemporanea.

“Teresa Battaglia e il filo della memoria” è il titolo dell’incontro che Ilaria Tuti terrà martedì 7 novembre, alle 18 nella Biblioteca Vez di Mestre, seconda tappa della rassegna In_giallo, declinazione noir del cartellone In_touch promossa dalla Rete Biblioteche del Comune di Venezia. Con Tuti dialogherà il giornalista Edoardo Vigna. A conclusione dell’incontro è previsto il firmacopie dell’autrice. L’incontro è proposto come sempre con ingresso libero, fino ad esaurimento dei posti disponibili: gli spettatori con prenotazione potranno accedere nelle sale dalle 17.30, il pubblico privo di prenotazione potrà accedere dalle 17.55, usufruendo dei posti a sedere rimasti.

Il libro

“Madre d’ossa” ruota intorno alla sfida che impegna Teresa Battaglia contro la sua memoria. Il giovane ispettore Massimo Marini, dopo aver ricevuto una chiamata anonima si è precipitato in mezzo alle montagne, dove trova il cadavere di un ragazzo fra le braccia di Teresa. Massimo sa che quella è una scena del crimine e che il commissario Battaglia non dovrebbe trovarsi lì. Sa che ha compromesso il ritrovamento e alterato gli indizi. Ma forse non è davvero così che stanno le cose. Nella serie prodotta dalla Rai Teresa Battaglia, affetta da un principio di alzheimer, ha il volto televisivo di Elena Sofia Ricci, ed è ben più di una protagonista: «è una luce piena di ombre, uno spazio dentro il nostro cuore. È già indimenticabile», ha scritto del personaggio Donato Carrisi.

Ilaria Tuti

Ilaria Tuti vive a Gemona del Friuli, ha esordito nella narrativa con "Fiori sopra l’inferno" (Longanesi 2018). Il secondo romanzo, "Ninfa dormiente", è del 2019. Entrambi vedono come protagonista il commissario Teresa Battaglia, uno straordinario personaggio che ha conquistato editori e lettori in tutto il mondo, e soprattutto la terra natia dell’autrice, la sua storia, i suoi misteri.

Con "Fiore di roccia" (2020), e attraverso la voce di Agata Primus, Ilaria Tuti celebra un vero e proprio atto d’amore per le sue montagne. Nel 2021, con Luce della notte e Figlia della cenere torna alle storie di Teresa Battaglia. Nel 2021 la nomina di "Ninfa dormiente" agli Edgar Awards e il Premio letterario Rapallo per "Fiore di roccia". È inoltre autrice del romanzo "Come vento cucito alla terra" (2022), ispirato alla vera storia delle prime donne chirurgo durante la Prima guerra mondiale. I suoi romanzi sono pubblicati in 27 Paesi.