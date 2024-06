Dialoghi sul mondo dell’arte, gli incontri di illycaffè

Tre incontri con artisti, curatori e storici dell’arte per dibattere sui temi legati alla Biennale 2024: torna illy Art Conversations, realizzata quest’anno in collaborazione con The Human Safety Net alle procuratie vecchie di piazza San Marco, a Venezia. Il programma offre agli appassionati uno spazio di riflessione dove approfondire e sviluppare le intuizioni e le suggestioni proposte dalla 60. esposizione internazionale d’arte (Stranieri ovunque - Foreigners everywhere), di cui illycaffè è main sponsor.

Si esplorerà il modo in cui l'arte può superare i confini, le barriere linguistiche e culturali, entrando in relazione con gli altri e facendosi promotrice della giustizia sociale in un mondo in cui tutti siamo, a nostro modo, “stranieri”.

Il primo appuntamento si terrà il 3 giugno alle ore 18:30 e prevede un dialogo tra Michael Anastassiades, designer e artista, e Alberto Salvadori, curatore e direttore della Fondazione ICA, Milano. L’incontro sarà moderato da Valentina Raggi, caporedattrice di AD. Tema dell’incontro sarà “The borders of ideas”.

Il secondo, dal titolo “Padiglione Italia”, si terrà l’11 giugno alle 18:30 e sarà dedicato al Padiglione Italia alla Biennale Arte 2024, in cui l’attenzione verrà posta sull’ascolto e sulla reciprocità, poiché “Ci si incontra per ascoltarsi e per ascoltare l’altro”. Presenti l’artista Massimo Bartolini e il curatore Luca Cerizza. L’incontro sarà moderato dalla giornalista, critica e storica dell’arte Angela Vettese.

L’ultimo incontro, in programma per il 27 giugno alle 18:30, ospiterà un dialogo dal titolo “Art for Social Impact” fra l'artista iraniana Mehrnoosh Roshanaei e l’artista americana Tracey Snelling, autrice dell’installazione “About Us” curata da Luca Massimo Barbero e recentemente inaugurata nell’Art Studio al terzo piano delle Procuratie Vecchie e Farian Sabahi, professoressa, ricercatrice e giornalista esperta del Medio Oriente. L’incontro sarà moderato dalla giornalista Antonella Benanzato.

I posti saranno disponibili fino ad esaurimento e previa iscrizione alla mail rsvp@illy.com