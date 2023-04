ilMuretto: per la prima volta si balla dal primo pomeriggio alla notte

Si ballerà “fino al calare della notte” a ilMuretto martedì 25 aprile. Per la precisione fino alle 24, partendo dalle 14. Un orario inusuale per la discoteca jesolana, abituata a vederì danzare invece il proprio pubblico dalla notte al mattino. L’inedita veste diurna vedrà ospite in consolle il dj internazionale Patrick Topping, vincitore di tre dj Award e un dj Mag “Best Of British” Award.

Sarà il protagonista del secondo appuntamento con DayTime, un modo alternativo di concepire gli eventi, seguendo quella che è la tendenza anche nel resto del mondo, per portare i grandi dj internazionali a suonare durante il giorno, per godersi non solo le albe, ma anche i tramonti nei propri club preferiti.

Alla base, l’idea di un legame sempre più forte tra uomo, natura e macchina. Gli scenari comunicativi ideati dalla direzione creativa de ilMuretto sono infatti quelli futuristici, di una natura selvaggia ma benevola, in cui si muovono figure antropomorfe. Il processo creativo avviene tramite un forte legame tra uomo e macchina, poiché la creazione degli artwork è realizzata attraverso intelligenza artificiale, andando poi con un team dedicato ad animarli.

I biglietti per la data del 25 aprile sono disponibili su Ticketsms. L’evento sarà garantito anche in caso di pioggia.