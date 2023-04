Img cinemas di Mestre presenta: The royal opera – Le nozze di Figaro

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeneziaToday

IMG Cinemas è lieto di presentare la proiezione evento sul grande schermo dell’opera teatrale “Le nozze di Figaro” della Royal Opera House di Londra, l’intramontabile produzione di David McVicar dell’opera comica di Mozart Nel giorno del loro matrimonio, Figaro e Susanna sono emozionati come non mai, ma subentra un intoppo: il Conte Almaviva ha intenzioni disonorevoli nei confronti della futura sposa. Un appuntamento che tra musica e travestimenti condurrà gli spettatori attraverso una folle giornata in casa Almaviva. Registrata nel gennaio 2022, questa rappresentazione vede protagonista un cast internazionale che comprende Riccardo Fassi, Giulia Semenzato, Germán E. Alcántara e Federica Lombardi. Dirige il direttore della Royal Opera Antonio Pappano.