'Imprese' è un’esposizione a due voci, quelle degli artisti visuali Marie Denis e Michele Spanghero che trovano spazio nella Galleria Alberta Pane di Venezia. La mostra è anche il punto di incontro tra realtà aziendali, Giovanardi e Lunardelli, che hanno prestato e prestano all’Arte il muscolo produttivo del fare e del realizzare l’Opera, splendida potente e indipendente impresa di genio e talento.

Marie Denis, con 'Nel Wunderkammer', installazione realizzata in collaborazione con Giovanardi, presenta l’incanto e l’annientamento delle barriere destati dal naturale e dall’artificiale.

Demistifica l'artista francese, cataloga e chiama in appello tutti i sensi, annulla le distanze tra simile e verosimile secolarizzando ciò che la sua mano d’artista e la destrezza tecnica toccano e trasformano.

L’inciampo dello spettatore continua mediante l’apparizione della scultura sonora di Michele Spanghero realizzata in collaborazione con Lunardelli.

'Tuned Volume' è una struttura sferica modulare in legno che riproduce le frequenze armoniche delle onde stazionarie acustiche della stanza in cui è esposta. La percezione spaziale viene così trasformata dalla presenza massiccia della scultura, che entra in relazione armonica con lo spazio circostante, attraverso onde sonore sintonizzate sulle frequenze del luogo d'accoglienza.

Le Imprese messe in atto nella galleria, e che si sviluppano nella grammatica intrecciata di tempo e spazio, godono di mancanze come di moltiplicazioni, di traiettorie discendenti come di amplificazioni. Con quelle Imprese Marie Denis e Michele Spanghero ci proiettano nel terreno esperienziale dell’Arte in cui è necessario ascoltare e guardare, come è altrettanto necessario immergersi nella propria privata impresa dell’ascoltarsi e del guardarsi.