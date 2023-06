A Forte Marghera arriva la mostra "In-Edita 3.0" con focus sulla sostenibilità

La sostenibilità: ambientale, sociale, economica. Sarà questo il filo rosso, il tema di ispirazione, il fulcro centrale dei lavori che i cinque giovani artisti selezionati per la terza edizione di “In-Edita 3.0 – Arte sostenibile per sostenere l’arte”, svilupperanno negli atelier del Padiglione 30 di Forte Marghera, che li ospiteranno da oggi sino al 21 luglio.

Tanti gli appuntamenti che la manifestazione prevede. Nei fine settimana e nella giornate del 13 luglio sono previste le visite del pubblico negli atelier, per vedere all’opera gli artisti e dialogare con loro. In programma poi: incontri e performance (che verranno di volta in volta annunciati); tour guidati, in collaborazione con la Cooperativa Guide Turistiche di Venezia, per scoprire i luoghi, noti e meno noti, di Murano, Burano,Sant’Erasmo; gite da Forte Marghera a Venezia in bragozzo curati dall’Asd “Gloria Rogliani”.

Prevista inoltre la mostra finale delle opere realizzate dai cinque artisti: nel corso della sua vernice verrà anche proclamato l’artista vincitore del “Premio Contemporalis”, che mette in palio un’esposizione personale nei prestigiosi spazi parigini dell’omonima associazione.