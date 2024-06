“In principio era l’Acqua”: un imperdibile concerto sinfonico a Venezia 

Martedì 25 giugno 2024 alle ore 21:00, andrà in scena nel cuore di Venezia, nella splendida Sala Capitolare della Scuola Grande San Giovanni Evangelista, un imperdibile concerto sinfonico con musiche di Nico Cartosio.

L'evento è stato organizzato con il patrocinio del Conservatorio Benedetto Marcello e della Fondazione Ugo e Olga Levi. Ad esibirsi l'Orchestra Filarmonica Italiana (OFI) e il Coro dell'Opera di Parma.

L’Acqua, dimora del tempo a Venezia

Il compositore contemporaneo Nico Cartosio, il cui album di debutto è entrato, subito dopo il lancio, nella Top 20 Billboard Classical, presenta a Venezia il suo nuovo programma “In principio era l'Acqua”. Una dedica poetica a Venezia, “nelle acque della quale vive il tempo”.

Come afferma Nico Cartosio: “l'acqua esiste sin dal principio. Ancora prima dell’atto della creazione divina. Dio creò il cielo e la terra, separandoli dall'abisso dell'acqua. L'acqua è quanto più antico ci sia nel nostro mondo. Conserva in sé memoria di tutto. La Laguna veneta è custode del tempo.”

Scelta più appropriata della sede del concerto non poteva essere fatta. Non solo per il rilievo artistico della Scuola Grande San Giovanni Evangelista, che accoglie nelle proprie magnifiche sale del XIII secolo opere di Bellini, Tiepolo e Tintoretto, ma anche perché il Vangelo secondo Giovanni è stato fonte ispiratrice del programma del concerto e del suo titolo.

Nico Cartosio armonizza concettualmente ogni singolo elemento del proprio disegno musicale: dal titolo del concerto alle singole composizioni, rappresentanti ciascuna una riflessione sinfonica sul tema del tempo. Il concettualismo e la retorica in musica sono caratteristiche cardine delle opere di Nico Cartosio, che rendono il suo linguaggio artistico accessibile ad un vasto pubblico. Non a caso i suoi video hanno raggiunto più di 15 milioni di visualizzazioni su YouTube, risultato sorprendente, in particolare se contestualizzato nell’ambito del repertorio classico.

Informazioni utili

Per partecipare al concerto è essenziale prenotare entro giovedì 20 giugno in quanto i posti sono limitati. L'ingresso è gratuito. Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito web ufficiale di Nico Cartosio e il sito web della Scuola Grande San Giovanni Evangelista alla pagina dedicata.