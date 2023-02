Riparte la rassegna In_touch: Alessandro Preziosi inaugura l'edizione 2023

Con un cartellone di grandi protagonisti che spaziano dalla letteratura all’attualità, dallo spettacolo all’universo social e digitale, dal primo marzo al 24 maggio 2023 torna In_touch, il cartellone di incontri promosso dalla Rete Biblioteche Venezia, pensato e costruito per i giovani adulti e i giovani lettori ma aperto – con fruizione gratuita, dietro prenotazione – a tutto il pubblico.

Il cartellone 2023 porta in dote una grande novità: la riapertura della rinnovata biblioteca di Carpenedo-Bissuola, riconosciuta come spazio aggregativo Young Adults, che si affianca così alle sedi della biblioteca civica Vez e della biblioteca di San Tomà, già utilizzate nel corso del 2022. Le biblioteche, dunque, come riferimento e approdo che entra nella quotidianità dei giovani e dei cittadini, dove sentirsi a proprio agio e dove confrontarsi in modo stimolante fra riflessione e intrattenimento.

Sarà Alessandro Preziosi, attore fra i più noti e amati del cinema, della televisione e del teatro nazionale, a inaugurare, mercoledì 1 marzo, il cartellone In_touch 2023, con un incontro originale sul filo rosso “La parola custodita”. La curiosità per gli audiolibri è spesso un primo passo in direzione di una “carriera” di voraci consumatori del libro: Preziosi ha prestato la sua voce al ‘libro parlato’ ed è un vero “angelo custode” della parola, del suo valore e della sua forza che attraversa le epoche umane. Nella conversazione condotta dalla giornalista Anna Sandri proprio l’evoluzione della parola attraverso le sfumature dell’interpretazione scandirà questo piccolo “laboratorio”, con letture e piccoli live dell’artista.

Gli incontri del programma di In_touch 2023, a cura di Vuesse&c studio, avranno inizio alle 18 e prevedono sempre l’ingresso libero, fino ad esaurimento dei posti disponibili: gli spettatori con prenotazione (facilmente cliccabile sulla piattaforma eventbrite) potranno accedere nelle sale dalle 17.30, il pubblico privo di prenotazione potrà accedere dalle 17.55, usufruendo dei posti a sedere rimasti. A conclusione di ogni incontro è previsto il firmacopie delle autrici e autori impegnati negli eventi.