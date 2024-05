A Jesolo si va "In vacanza con Carlo & Giorgio"

L’irriverente duo comico veneziano Carlo & Giorgio sarà protagonista a Jesolo, sul palco allestito allo Stadio Bennati, domenica 23 giugno (inizio alle ore 21.30), per presentare lo spettacolo “In vacanza con Carlo & Giorgio”. L’evento è organizzato dal Comune di Jesolo, in collaborazione con Zenit Srl, nell’ambito del programma di “Equilium in Festa”, festeggiamenti del santo Patrono San Giovanni Battista.

Lo spettacolo

La aspettiamo, la immaginiamo, ci fantastichiamo, ma soprattutto la sogniamo tutto l’anno: la nostra vacanza. Ma diciamo la verità: per andare in vacanza serve un lungo lavoro prima, durante e dopo. E allora bisogna essere preparati, quindi il nostro consiglio prima di tutto è venire “In Vacanza con Carlo & Giorgio”. «Nella valigia di questo spettacolo mettiamo po’ di novità, perché il mondo va così veloce intorno a noi che ci offre continui spunti e qualche classico del nostro repertorio» raccontano i comici.

Carlo & Giorgio sono la coppia del teatro comico made in Venezia ma di respiro nazionale. Sul palcoscenico da 25 anni, hanno raccolto da sempre una enorme popolarità e affetto da parte del pubblico che li segue in ogni loro proposta.