Il mito di Eleonora Duse raccontato da giovani attori alla Fondazione Giorgio Cini

Dopo l’inaugurazione con lo spettacolo di Sonia Bergamasco, continua alla Fondazione Giorgio Cini la rassegna "Dall’archivio alla scena", progetto nato dalla collaborazione tra il Teatro Stabile del Veneto-Teatro Nazionale e l’Istituto per il Teatro e il Melodramma della Fondazione Giorgio Cini per rendere omaggio a Eleonora Duse nel centenario della sua morte. Venerdì 24 maggio, alle ore 19 all’auditorium Lo Squero sull’Isola di San Giorgio Maggiore, andrà in scena In viaggio con la Duse, una produzione della Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi di Milano per la regia di Massimo Navone.



Punto di partenza per la realizzazione dell’intera rassegna è stata la consultazione dell’Archivio Duse, la collezione più ampia e completa di documenti sulla vita e sull’arte della grande attrice, di cui la Fondazione Giorgio Cini è in possesso. A cogliere l’invito dell’Istituto per il Teatro e il Melodramma di confrontarsi con l’arte e il teatro della “Divina”, tre autorevoli attrici italiane – Sonia Bergamasco, Lucia Poli ed Elena Bucci– e tre rilevanti scuole di teatro – l’Accademia dei Filodrammatici, la Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi di Milano e l’Accademia Teatrale Carlo Goldoni del Teatro Stabile del Veneto-Teatro Nazionale – che hanno coinvolto i propri allievi nella creazione di altrettante drammaturgie originali.



Lo spettacolo che i giovani attori e attrici della Scuola di Teatro Paolo Grassi di Milano porteranno in scena il 24 maggio nasce dunque dal confronto con il mito di Eleonora Duse, una personalità di artista e di donna che conquistò una fama per i suoi tempi ineguagliabile. Precorritrice di uno stile di recitazione moderno e inedito, stupì le platee di tutto il mondo per la sua naturalezza e intensità. Sperimentatrice di nuove drammaturgie, fu anche impresaria appassionata e coraggiosa. In Viaggiando con la Duse si respirano le atmosfere ottocentesche delle compagnie di giro, si condividono i sacrifici, la disperazione dei fallimenti, l’ebbrezza incredula di un successo mondiale senza eguali nella storia del teatro. Seguendola nello spettacolo si rivivrà poi il passaggio nevralgico al Novecento immersi nel clima incandescente delle avanguardie, si resterà sgomenti davanti al devasto della guerra, si combatterà per ricostruire un futuro con le armi pacifiche del teatro e della cultura. Dalle lettere intrise di passione, dai frammenti di biografia, dalle battute rubate a Ibsen e D’Annunzio, dall’estemporaneità delle improvvisazioni nasce una drammaturgia collettiva dalla forma imprevedibile: un sogno ad occhi aperti creato dall’immaginario sorprendente di una nuova generazione di attori.



"Dall’archivio alla scena" si inserisce nel più ampio calendario del progetto biennale "Donnaduse": Eleonora nostra contemporanea, un programma itinerante nel Veneto realizzato in occasione del primo centenario dalla sua scomparsa nato dalla collaborazione tra Teatro Stabile del Veneto-Teatro Nazionale, Regione del Veneto, Circuito Multidisciplinare Regionale Arteven e Istituto per il Teatro e il Melodramma della Fondazione Giorgio Cini.