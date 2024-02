La sede di Intesa Sanpaolo in campo Manin diventa palcoscenico d’eccezione del Teatro di Cittadinanza

Dopo la storica aula della Corte d’Assise del Tribunale di Venezia, la seconda performance del laboratorio di teatro di cittadinanza va in scena in una nuova location d’eccezione: domenica 25 febbraio alle ore 16.00 e alle ore 18.30 sarà Palazzo Nervi-Scattolin, sede di Intesa Sanpaolo, ad ospitare i cittadini performer protagonisti del laboratorio che, guidati dal regista veneziano Mattia Berto, nell’edizione in corso stanno indagando il rapporto tra Venezia e il denaro attraverso la figura del personaggio shakespeariano Shylock. L’evento è gratuito e per partecipare è sufficiente prenotarsi online.

La banca di campo Manin è un luogo conosciuto oggi in città e vissuto nei decenni passati da tutti gli abitanti. Caratterizzato da una maestosa scala e da un grande salone al piano terra, come una piazza o campiello, ha accolto i cittadini che lì hanno trattato affari personali e della comunità. La sopravvivenza economica e sociale nella città è il tema di questa seconda performance intitolata Incassa con classe!, che accompagnerà attori e spettatori in un’indagine sul rapporto con il denaro e le attuali condizioni di vita dei veneziani.

«Come nelle migliori commedie di Goldoni metteremo in piazza, anzi in Banca, i conti del mese. E sicuramente ne vedremo delle belle» dichiara nelle sue note di regia il regista Mattia Berto, ideatore del laboratorio promosso dal Teatro Stabile del Veneto – Teatro Nazionale.

«La nostra banca promuove la cultura e l’arte in tutte le sue forme e sostiene le iniziative culturali di valore per il territorio – commenta Francesca Nieddu, direttrice regionale Veneto est e Friuli Venezia Giulia Intesa Sanpaolo –. È con piacere che apriamo la nostra filiale di Campo Manin ad una performance che racconta in forma teatrale una tematica che riguarda tutta la collettività, offrendoci l’opportunità di far vivere ai veneziani i nostri spazi come luogo di aggregazione e di condivisione».