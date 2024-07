Sul palco di Marghera il live degli Incognito, pionieri dell’acid jazz

Cresce l’attesa per il concerto degli Incognito, in programma in piazza Mercato a Marghera domenica 21 luglio (ore 21), per la XVI edizione di Venezia Jazz Festival, organizzata da Veneto Jazz in collaborazione con il Settore cultura del Comune di Venezia e con Arteven.

Nati in Inghilterra nel 1976 dalla volontà di Jean- Paul “Bluey” Maunick, sono una formazione in continuo mutamento, proprio come la loro musica. In oltre 30 anni di carriera hanno registrato 15 album in studio. La fluidità nelle composizioni è un elemento caratterizzante del percorso degli Incognito, tuttavia questo non ha mai pregiudicato il loro stile musicale ben definito che spazia dal soul al funk fino all'r&b.

I successi dei primi anni Duemila vengono confermati nel 2010 dalla pubblicazione di Live in London: the 30th Anniversary Concert e Transatlantic R.P.M. arricchito dalle performance di artisti come Chaka Khan e Mario Biondi. Nel 2012 gli Incognito pubblicano “Surreal”, seguito da “Amplified Soul” (2014), “In Search of Better Days” (2016) e dal loro ultimo lavoro “Tomorrow’s New Dream” (2019), come sempre un album di immersione nell’acid jazz e con i contributi di numerosi musicisti e cantanti. Dodici i musicisti ed artisti sul palco per una serata di grande musica con uno tra i più importanti e influenti gruppi della scena soul funk mondiale, nonché fonte assoluta di ispirazione musicale per intere generazioni.

Line - up

Jean-Paul 'Bluey' Maunick

Cherri V - just Vocals

Natalie Duncan - Vocals

Tony Momrelle - Vocals

Francis Hylton - Bass/MD

Charlie Allen - Lead Guitar

Chicco Allotta - Keyboards

Francesco Mendolia - Drums

TBA- Percussion

Alistair White - Trombone

Paul Booth - Sax/flute

Sid Gauld - Trumpet

I biglietti sono disponibili in prevendita nel circuito Ticketone (on line e punti vendita).