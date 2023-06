"Incontri d'autore" con Mogol

Il teatro non si ferma e con l’estate lo spettacolo si sposta sotto le stelle grazie a Palcoscenici Metropolitani, organizzato dal Settore Cultura del Comune di Venezia e da Arteven, Circuito Multidisciplinare Regionale grazie al contributo del MIC riservati a organismi finanziati nell’ambito del Fondo Unico per lo Spettacolo. Il Teatro Toniolo apre le porte della sua platea ma anche della sua piazzetta Malipiero trasformandola in un teatro a cielo aperto con 4 appuntamenti tra giugno e settembre.

La rassegna si intitola “Incontri d’autore” e va in scena dal 12 giugno all’8 settembre alle ore 19.30, gli ingressi sono gratuiti con prenotazione obbligatoria online.

Chiude il programma il giorno 8 settembre al Teatro Toniolo il maestro Mogol in Mogol racconta Mogol, una narrazione appassionata del più grande poeta della canzone italiana unita alla interpretazione delle indimenticabili canzoni di Lucio Battisti e non solo, eseguite da Monia Angeli alla voce, Stefano Nanni al pianoforte e Riccardo Cesari alla chitarra. Sarà una serata di racconti e tanta musica. Lo spettacolo unisce le canzoni dello storico sodalizio fra Lucio Battisti e Mogol, e anche i tanti brani scritti per altri interpreti come Cocciante, Mina, Mango, Celentano, Morandi, Dalla.