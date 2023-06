"Incontri d’autore" con Paolo Crepet

Il teatro non si ferma e con l’estate lo spettacolo si sposta sotto le stelle grazie a Palcoscenici Metropolitani, organizzato dal Settore Cultura del Comune di Venezia e da Arteven, Circuito Multidisciplinare Regionale grazie al contributo del MIC riservati a organismi finanziati nell’ambito del Fondo Unico per lo Spettacolo. Il Teatro Toniolo apre le porte della sua platea ma anche della sua piazzetta Malipiero trasformandola in un teatro a cielo aperto con 4 appuntamenti tra giugno e settembre.

La rassegna si intitola “Incontri d’autore” e va in scena dal 12 giugno all’8 settembre alle ore 19.30, gli ingressi sono gratuiti con prenotazione obbligatoria online.

Appuntamento per lunedì 19 giugno al Teatro Toniolo con Paolo Crepet in Comizi d’amore contemporanei. Dialogo sentimentale, una libera riflessione di Crepet sull'amore e sulle passioni umane contestualizzate nella nostra epoca.Uun tema tra i più dibattuti e cari allo psichiatra-scrittore che prenderà spunto anche dalle suggestioni musicali offerte da alcune opere di noti compositori quali Claude Debussy, Arvo Pärt, Michael Nyman, Philipp Glass, Sergej Rachmaninov, John Cage, Aaron Copland suonate al pianoforte da Marcello Mazzoni.

«Tutto parte dalla ricerca della felicità – afferma Crepet - e per questo credo che la psichiatria sia l'arte di rimuovere gli ostacoli alla felicità. Le emozioni e i sentimenti? Il rischio è che diventino preconfezionati. Sta passando di moda la passione e quindi anche l'amore passionale. Nella seduzione, cioè nell'approccio tra due persone che si piacciono, non può saltare un elemento, che è quello faticoso del conoscersi, dell'approfondire e del creare complicità. Complicità vuol dire stare assieme nei momenti difficili, in quei frangenti in cui ci può essere una crisi dell'uno o dell'altro, nel capirsi e nell'ascoltarsi».