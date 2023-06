"Incontri d’autore" con Roberto Mercadini

Il teatro non si ferma e con l’estate lo spettacolo si sposta sotto le stelle grazie a Palcoscenici Metropolitani, organizzato dal Settore Cultura del Comune di Venezia e da Arteven, Circuito Multidisciplinare Regionale grazie al contributo del MIC riservati a organismi finanziati nell’ambito del Fondo Unico per lo Spettacolo. Il Teatro Toniolo apre le porte della sua platea ma anche della sua piazzetta Malipiero trasformandola in un teatro a cielo aperto con 4 appuntamenti tra giugno e settembre.

La rassegna si intitola “Incontri d’autore” e va in scena dal 12 giugno all’8 settembre alle ore 19.30, gli ingressi sono gratuiti con prenotazione obbligatoria online.

Si inizia lunedì 12 giugno con Roberto Mercadini in L’arte di essere nuovi. Lezione sulla pittura del Rinascimento, un racconto coinvolgente che narra di come i grandi nomi della storia dell’arte – Mantegna, Botticelli, Leonardo, Michelangelo e molti altri – prima di essere considerati grandi maestri siano stati autentici innovatori nel loro presente. Alcuni sono stati capiti e portati in trionfo fin da subito, altri sono stati duramente osteggiati, molti hanno diviso le coscienze. Ecco il paradosso dell’arte: per sedersi fra coloro che dettano le regole, prima occorre averle infrante. Per diventare un punto di riferimento, prima occorre aver disorientato i propri contemporanei.