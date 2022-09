A Mestre la rassegna con gli interpreti della fotografia contemporanea

Sesta edizione della rassegna “Lo sguardo e l’ombelico”, ciclo di conferenze gratuite sulla fotografia del Centro Culturale Candiani del Settore Cultura del Comune di Venezia, ideata e curata da Giovanni Cecchinato. Dal 2017 questo percorso ha portato nella nostra città i grandi interpreti della fotografia italiana, per ribadire l’esperienza ed il confronto in questa pratica che è, ormai, diffusa socialmente “grazie” (o nonostante) gli smartphone. Tutte le informazioni sono sul sito comune.venezia.it/content/lo-sguardo-e-l-ombelico.

La rassegna entra nel vivo sabato 1 ottobre alle ore 17.30: Giovanna Calvenzi racconterà Gabriele Basilico, grande autore conosciuto ed apprezzato in tutto il mondo. Il suo lavoro patrimonio della “fotografia italiana” è un lascito prezioso che non può che essere descritto da colei che più di ogni altra persona lo conosceva nei suoi pensieri e nei suoi progetti.

Sabato 15 ottobre alle ore 17.30 sarà la volta di Carlo Garzia, letterato e antropologo, che ha usato la fotografia per raccontare il sud-Italia liberandolo dal clichè del neorealismo, assieme a Mario Cresci. È stato interprete ed autore nelle collettive dei momenti cardine di “Viaggio in Italia” di Luigi Ghirri, “L’insistenza dello sguardo” con Italo Zannier e “Archivi dello spazio” iniziativa storica del Mu.Fo.Co. tra il 1987 ed il 1997. Sabato 29 ottobre alle ore 17.30 i protagonisti sono Luca Quagliato, un giovane fotografo che ha prodotto, assieme a Luca Rinaldi, giornalista membro di IRPI (Investigative Reporting Project Italy), un volume molto importante sullo stato delle contaminazioni industriali nei territori del nord-Italia. “La terra di sotto” edito da Penisola edizioni, rappresenta un valido esempio di fotografia che unita all’indagine giornalistica produce una documentazione di un territorio, anche vasto e complesso come la Pianura Padana, e ne evince le problematiche sociali ed ambientali.

Antonello Frongia sarà l'ospite di sabato 12 novembre alle ore 17.30. Professore associato di Storia dell’arte contemporanea all’Università Roma Tre, dove insegna Storia della fotografia. Critico e ricercatore, collabora con i maggiori enti fotografici nazionali. Curatore e scrittore è membro del comitato scientifico di Linea di Confine per la Fotografia Contemporanea ed è vice-direttore della rivista RSF.

Infine, Tony Gentile chiuderà questo ciclo di incontri sabato 26 novembre sempre alle ore 17.30, parlando di fotogiornalismo, settore in cui opera dal 1989. È stato uno dei maggiori reporter durante la guerra di mafia culminata negli attacchi del 1992. Ha fatto parte dello staff di Reuters, per più di 16 anni, coprendo incarichi di attualità, sport e costume di carattere internazionale, fotografando 3 Papi durante i loro viaggi apostolici in giro per il mondo. Sua l’iconica fotografia di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino che sarà per noi una buona scusa per parlare dei diritti d’autore.