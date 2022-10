Al Candiani un ciclo d'incontri sull'Unione Europea

Dall'11 ottobre al 22 novembre 2022 si svolge a Mestre il "Ciclo d'incontri sull'Unione Europea", inserito nel programma dell'anno accademico dell'associazione Nicola Saba, che consiste in 4 lezioni frequentabili anche singolarmente. L'obiettivo, come spiegato dagli organizzatori, è «dare una formazione di base in materia europea a docenti, studenti e alla cittadinanza tutta».

L'idea nasce dalla consapevolezza che per vivere a pieno la dimensione europea è sempre più importante conoscere la storia dell'Unione, i diritti fondamentali dei cittadini e altre tematiche di interesse comune e di attualità.

Le date autunnali del corso si terranno al Centro Culturale Candiani, sala seminariale (primo piano). Il primo incontro è in programma martedì 11 ottobre, alle ore 18, sul tema "La transizione ecologica: progetti finanziati in Italia e in Veneto grazie al green deal europeo", con relatore Enrico Cabras di Arpav. La partecipazione è aperta a tutta la cittadinanza, gratuitamente fino a esaurimento posti disponibili, e si svolgerà in presenza.

Gli appuntamenti successivi: martedì 25 ottobre (16.00-17.30) Gianluigi Cogo con "La transizione digitale: le strategie dell'Unione europea per l'innovazione); martedì 8 novembre (18.00-19.30) Laura Donà, "Il piano d'azione UE 2021-2027 per l'inclusione e la coesione a scuola"; martedì 22 novembre (16.00-17-50) Sara De Vido, "L'azione dell'Unione europea per le donne".

L'iniziativa è frutto della collaborazione tra l'associazione Nicola Saba, Europe Direct del Comune di Venezia e il Centro Culturale Candiani. Per informazioni: Europe Direct Venezia, n. verde 800 496200 - infoeuropa@comune.venezia.it - www.comune.venezia.it/europedirect.