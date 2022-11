Incontro con la cantautrice Amara alla biblioteca Vez

La cantautrice Amara, ospite della Biblioteca Civica Vez per la rassegna “Bene è Essere” il 28 novembre condividerà una personale visione dello “stare bene” attraverso l’interiorità, tra poesia, ambiente, musica, filosofia. La cantautrice è la protagonista di un evento unico per riflettere sul “vivere bene” come individui e comunità attraverso le voci di artisti, divulgatori, scrittori, giornalisti ed esperti.

In “Chi sono io ce l’ho scritto negli occhi”, l’artista in dialogo con Marilisa Capuano, condividerà con i lettori e il pubblico della Vez una personale visione di benessere dal punto di vista spirituale e dell’equilibrio psico-fisico, alternando al racconto alcuni accenni delle sue produzioni. Un mondo che accomuna poesia, ambiente, musica, filosofia, cura della persona e dello spirito, in cui l’armonia interiore si riflette nel nostro aspetto e nello sguardo con cui ci affacciamo al mondo, nel rapporto empatico con le persone e le realtà che ci circondano. Amara usa la musica e la parola come medicina, coltiva il benessere nella persona e nella natura (dove vive, crea e prepara saponi ed essenze naturali e si prende cura dell’orto), compone poesie, ha un rapporto intenso con la fede.

È un’anima e tante anime, che riveste di musica e parole le storie di ordinaria quotidianità che accompagnano le nostre giornate e accarezzano i nostri sogni. Ha scritto “Che sia benedetta”, la canzone con la quale Fiorella Mannoia ha quasi vinto il Festival di Sanremo. Con Simone Cristicchi ha condiviso un lungo tour nei teatri d’Italia in omaggio a Franco Battiato e al suo repertorio mistico: bellezza e spiritualità, benessere come un viaggio musicale che è ricerca dell’essenza nella confusione della modernità, e “rapimento mistico e sensuale” tanto necessario in questo tempo in cui viviamo.

Tutti gli incontri sono a ingresso gratuito con prenotazione consigliata, fino a esaurimento posti.