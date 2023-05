L'ex sindaco di New York Bill De Blasio incontra la cittadinanza al Teatro Toniolo

Dopo il tutto esaurito dell’appuntamento con Vincenzo Schettini, “Le Giornate delle Idee” ospitano l’ex sindaco di New York Bill De Blasio, martedì 6 giugno (ore 21.00) al Teatro Toniolo di Mestre. Attraverso la sua grande esperienza di manager e leader, approfondirà due temi di grande attualità: "Come affrontare la crisi climatica" e "La scuola pubblica come investimento per il futuro".



Sindaco della città più grande d'America dal 2014 al 2021, Bill De Blasio ha una vasta esperienza di manager e leader, avendo gestito oltre 400mila dipendenti e un budget operativo di 100 miliardi di dollari. Ha guidato il più grande sistema sanitario pubblico del paese e, quando New York è diventata l’epicentro della pandemia, ha condotto i suoi 9 milioni di residenti attraverso una delle più importanti sfide della storia contemporanea.

Come affrontare la crisi climatica

Nell’intervento "Come affrontare la crisi climatica", De Blasio condivide metodi e strategie con cui la Grande Mela sta lavorando per ridurre le emissioni di carbonio e come sia possibile coinvolgere le persone anche a livello locale. Uno speech ricco di consigli e spunti pratici. Quando Bill De Blasio nel 2014 è stato eletto sindaco, la città di New York stava ancora affrontando le conseguenze dell'uragano Sandy, una tempesta senza precedenti, che aveva causato danni per 19 miliardi di dollari, 44 morti e migliaia di newyorkesi sfollati dalle loro case.

De Blasio ha visto in Sandy la conferma della necessità di intraprendere azioni radicali per affrontare la crisi climatica, un argomento che non può essere separato dal comune obiettivo di portare la città verso un futuro di “progresso”.

Ad inizio 2021 De Blasio aveva annunciato che la città avrebbe decarbonizzato completamente i suoi fondi, investendo 50 miliardi di dollari in energie rinnovabili entro il 2035, e vietando l’utilizzo di fossil fuels nelle nuove costruzioni entro il 2030. Il risultato è stato il Climate Mobilization Act (o New York City Green New Deal), uno dei disegni di legge più estesi di tutti i tempi per ridurre la propria carbon footprint – che ha reso New York City leader globale in tema di lotta al cambiamento climatico.

La scuola pubblica come investimento per il futuro

Nel secondo intervento, De Blasio condivide la storia di come è riuscito a realizzare ciò che molti pensavano fosse irraggiungibile. I vantaggi collettivi derivanti dall’implementazione di programmi e modelli di educazione per la prima infanzia che offrono alle famiglie newyorkesi due anni di scuola materna gratuita di alto livello e a tempo pieno.

Durante il suo mandato, per De Blasio la principale ricetta contro l’aumento di diseguaglianze e disgregazione sociale è stata proprio convogliare risorse economiche ed intellettuali nel mondo della scuola. Ha più volte ribadito: «lo sviluppo economico viene dal sapere; dare un accesso più egualitario al sapere significa aumentare le pari opportunità di riuscita economica e compensare le diseguaglianze che si creano in gran parte a causa dei percorsi di istruzione radicalmente distinti tra ricchi e poveri. Perché l’esclusione comincia dall’infanzia».