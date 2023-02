Al Candiani l'incontro "Da rifiuti a risorse, dall’agroecologia ai beni comuni emergenti"

Venerdì 24 febbraio l'Università Popolare Mestre organizzerà, presso la sala seminariale al I piano del Centro Candiani alle ore 18.00, l'incontro dal titolo Da rifiuti a risorse, dall’agroecologia ai beni comuni emergenti per il ciclo “Clima, territorio, risorse: problemi e strategia”. Relatore sarà Mario Santi, da decenni esperto del settore rifiuti, che attualmente si occupa del ruolo delle comunità nella gestione della filiera del cibo e dei beni comuni urbani e ambientali.

Si parlerà di “decrescita”, intesa come gestione sostenibile delle risorse, delle filiere produttive e del consumo, come approccio alla filiera del cibo che parte dalla difesa del territorio e della sua biodiversità e come gestione comunitaria dei beni comuni “emergenti”.

In questo modello di nuova economia le “comunità” sono attori principali per un uso più sostenibile delle risorse, portando ad una minor produzione di rifiuti e al loro riutilizzo e riciclo, alla creazione di filiere consapevoli ed ecologiche e del cibo, al mantenimento dei beni comuni emergenti (beni edilizi o ambientali che sono lasciati in stato di degrado e abbandono) come risorsa per i cittadini, valorizzati non da una rendita speculativa, ma da un uso per la cittadinanza.