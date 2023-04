A Mestre un evento informativo sulle comunità energetiche

È in programma mercoledì 5 aprile l’evento “L’energia del futuro tramite le comunità energetiche”, organizzato da Volksbank presso l’hotel “Voco Venice Mestre - The Quid” (via Terraglio, 15). La Banca, insieme al partner tecnico Regalgrid, illustrerà i benefici e le opportunità che derivano dalle comunità energetiche.

Le comunità energetiche rappresentano un’importante opportunità per i privati, i condomìni e le imprese, che possono gestire in modo più efficiente il proprio fabbisogno energetico, incrementando l’utilizzo di energia proveniente da fonti rinnovabili e riducendo la dipendenza da combustibili fossili. Oltre a vantaggi di tipo ambientale, la creazione di comunità energetiche contribuisce a ottenere vantaggi di tipo economico e sociale in quanto contrasta la povertà energetica, rappresenta un supporto per famiglie e imprese e favorisce la creazione di un senso di collaborazione.

Vista la rilevanza e l’attualità del tema, Volksbank ha deciso di organizzare questo evento nel quale, oltre al funzionamento e agli strumenti delle comunità energetiche, verranno presentati esempi concreti e i benefici che ne derivano: ad esempio la riduzione della bolletta, propria o condominiale, o l’accesso a tariffe incentivanti. Al termine dell’evento sarà anche possibile rivolgere le proprie domande ai relatori.

A dare il benvenuto all’evento sarà il Direttore dell’Area di Padova-Venezia, Michele Bonesso. Gli interventi saranno a cura del team di Innovazione e Sostenibilità, composto dalla Responsabile Manuela Miorelli e da Chiara Dipasquale, e da Paolo Marafatto, Responsabile Clienti Aziendali. Saranno inoltre presenti i partner tecnici di Regalgrid. «Volksbank - spiega Bonesso - è attenta al tema della sostenibilità, anche attraverso iniziative come questa, di incontro e formazione. Vogliamo dimostrare e rendere tangibile la nostra attenzione per il territorio alle famiglie e imprese che vivono e lavorano qui».

Le registrazioni possono essere effettuate al seguente link: https://www.volksbank.it/-/l-energia-del-futuro-tramite-le-comunita-energetiche-venezia?inheritRedirect=true