Mercoledì 14 settembre alle ore 18:45 presso il Grand Central Mestre si terrà Incontro con l'autore Andrea Crestale che presenterà il suo libro "Il viaggio, gli stivali, lo zaino" ( Bertoni Editore 2021)

Dialogherà con l'autore la scrittrice Clara Caverzan.

Un viaggio particolarmente insolito il desiderio di partire del protagonista, la ricerca di una persona conosciuta in passato e persa di vista, incontri che avvengono nel percorso, voluti o casuali: la casualità vuole essere l’asse portante del progetto del viaggio per sottrarsi a itinerario e programmazione e permettersi così la libertà di errare. Si spazia quindi in Europa, nell’inseguire un indizio utile alla ricerca, per raggiungere infine Normandia e Bretagna.

In tutti questi spostamenti, amicizie e volti, perlopiù femminili, sguardi, caratteri e profili, spesso solo abbozzati, portano il lettore all’interno delle inquietudini e delle certezze o incertezze. Inoltre nel protagonista emerge, durante il percorso, la presenza-assenza del fratello, mancato di recente, fantasma che deve risalire alla superficie di una consapevolezza da elaborare. In questo contesto il rapporto con la compagna, che non ha ben compreso o tollerato questa partenza, viene messo alla prova in una situazione che saggia la stabilità emotiva e il livello di solidità, nelle telefonate e negli scambi di brevi messaggi nei quali si lanciano rispettivamente i segnali della vita di coppia.

Gli stivali vissuti da abbandonare e lo zaino strumento di viaggio sono metafore di alleanze, amicizie, compagni di avventura ma anche di crescita, di trasformazione, di maturità: “Il viaggio con il proprio zaino non si interrompe mai. Il bagaglio serve sempre e a volte appare più pesante. Si accumula. Pietre. Diventa pieno di pietre lo zaino. Pietre per costruire. Pietre per ricordare. Pietre sgombrate dal percorso. Il contenitore pesante delle emozioni vissute. Di quelle rievocate ma anche di quelle dimenticate. Perdute. Oppure mancate per un soffio.”

Andrea Crestale nasce a Cividale del Friuli il 27 settembre 1957 e vive con la famiglia a Scorzè in provincia di Venezia.

La lettura, la scrittura e la musica, talvolta anche suonata, hanno sempre fatto da sfondo alla sua vita familiare. La passione per l’ambiente e per il mare in particolare, lo hanno portato a praticare l’attività subacquea e il kayak marino ma anche lo sci di fondo; la sua ricerca interiore invece si è avvalsa di esperienze nelle arti marziali e nel tiro con l’arco e infine anche di semplice ed efficace jogging.



La partecipazione è a ingresso libero; chi avesse il piacere di prenotare può chiamare lo 041 978278