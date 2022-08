Incontro con l'autrice Beatrice Giai Gischia

Mercoledì 31 agosto alle 18:45, presso il bistrot Grand Central di piazzetta Olivotti a Mestre, Beatrice Giai Gischia presenterà il romanzo storico “Gorgò, la Regina di Sparta” (ed. Santelli, 2021) nell’ambito della rassegna Grand Central Literary Festival.

Dialoga con l'autrice la giornalista Sara Zanferrari.

Fondendo fonti antiche e autorevoli, Beatrice Giai Gischia ricostruisce con precisione storica la vita della Regina di Sparta, restituendo l'attualità del mondo classico attraverso l'immagine di una donna greca che si erge a simbolo di forza femminile. La stesura del romanzo ha richiesto un lungo e accurato lavoro di ricerca e di studio sulla vita e le tradizioni greche, culminando con la pubblicazione con la Santelli editore.

Gorgò non è solo la moglie di Leonida, eroe delle Termopili, ma soprattutto l'unica donna a cui è stato riconosciuto dagli storici antichi un ruolo di dominio della gloriosa Sparta. Scorrendo le pagine del libro passeremo da una ragazza che trascorre le giornate spensierata come tutte le sue coetanee a una regina che, quando muore il padre, si trova catapultata in un mondo più grande di lei.

Avvincente e scorrevole, questo romanzo ci porterà inevitabilmente ad amare Gorgò e a rivalutare la figura femminile di allora così come quella dei giorni nostri, spesso ancora vittima di una lotta impari con un mondo impostato ancora su una concezione patriarcale.

Beatrice Giai Gischia è laureata in filologia greca presso la Facoltà di Lettere Classiche dell'Università di Padova e insegna Materie Letterarie, Latino, Greco al Liceo Classico E. Montale di San Donà di PIave (VE). Per anni ha collaborato con testate giornalistiche locali, occupandosi di cronaca e cultura generale.

A dicembre 2015 ha pubblicato il romanzo breve "In mezzo al mare scuro come vino. Storia di una ragazza ateniese del V° sec. a.C.".

La partecipazione all’incontro è a ingresso libero; si consiglia la prenotazione chiamando lo 041978278.



La rassegna si svolge in collaborazione con l’ASD Judokwai e la libreria San Michele di Mestre.