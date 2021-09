Mercoledì 22 settembre, alle ore 18.45, nell'ambito della rassegna letteraria Grand Central Literary Festival che si svolge presso il bistrot Grand Central di Mestre, si terrà l'incontro con l'autrice Chiara Gagietta che presenterà il suo nuovo libro "I bracchetti. 6 indagini tra arte e mistero" (Capponi, 2020). Modera l'incontro Barbara Cini.

Chiara Gagietta è nata a Venezia nel 1975. Ha una figlia, Irene, e lavora nella Polizia Locale. Dopo la pubblicazione di due romanzi gialli, I Bracchetti. 6 indagini tra arte e mistero è il suo esordio con la narrativa per ragazzi.

Natalia, Tristana, Sole, Albertino e Rufo sono cinque ragazzi alle prese con la gestione dell'Agenzia Investigativa Bracchetti. Tra indizi bizzarri, incontri con esseri soprannaturali e intuizioni a volte casuali, a volte geniali, risolveranno sei strani e intricati misteri nel segno del divertimento, dell'amicizia, dell'altruismo e del senso di giustizia.

Dal Friuli a Urbino, passando per Venezia, Parma, Padova, Gubbio e Bergamo, i Bracchetti visiteranno luoghi e incontreranno personaggi legati alla storia dell'arte del nostro Paese (e non solo).

La rassegna, che nasce da un'idea di Silvia Scagnetto (manager sportivo ed organizzatrice di eventi), è resa possibile dalla preziosa collaborazione de Il Giralibri, libreria indipendente mestrina, e del bistrot Grand Central che ospita gli incontri.

Grand Central Literary Festival porterà il pubblico alla scoperta delle opere letterarie di autori di Mestre e dintorni, per dialogare con loro e riscoprire il gusto della socialità.

Anche avvicinare i bambini alla letteratura e alle arti in generale è uno degli obiettivi che il Literary Festival si prefigge di raggiungere.

Per assistere agli incontri è consigliata la prenotazione allo 041 978278

Per info e contatti: literaryfestivalmestre@gmail.com

