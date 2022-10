Lo scrittore Giacomo Mazzariol si racconta a Venezia

Si preannuncia imperdibile il nuovo appuntamento in programma nella Biblioteca di San Tomà a Venezia: martedì 18 ottobre, alle 17.30, protagonista del cartellone "In_touch. Incontri altamente reattivi" sarà il giovane scrittore Giacomo Mazzariol, noto ai lettori italiani per un libro diventato di culto, “Mio fratello rincorre i dinosauri”, il romanzo autobiografico firmato appena ventenne per Einaudi, presto diventato uno dei maggiori best seller degli ultimi anni.

Amato dai lettori giovani come da quelli adulti, “Mio fratello rincorre i dinosauri” è una storia personale e autobiografica, diventata un piccolo manifesto, emozionante e antiretorico, dell’inclusività e della conoscenza dell’altro. Classe 1997, Mazzariol ha proseguito con “Gli squali” (Einaudi), seconda tappa che attinge al vissuto personale e si sviluppa come un romanzo di formazione, un racconto generazionale intorno a uno dei traguardi mitici della crescita di ciascuno, l’esame di maturità.

Proprio per la sua vivida capacità evocativa, la scrittura di Giacomo Mazzariol si è strettamente intrecciata al cinema: se “Mio fratello rincorre i dinosauri” è diventato il film d’esordio del regista Stefano Cipani, protagonisti Alessandro Gassmann, Isabella Ragonese e Rossy De Palma, oggi l’autore, insieme al collettivo di sceneggiatori Grams, è impegnato come sceneggiatore della fortunata serie tv Baby, trasmessa da Netflix.

Orizzonti vasti, ispirazione e modelli, letterature di riferimento di ieri e di oggi, insieme a un’inestricabile passione per la scrittura saranno i temi dell’intervista a tutto campo con uno dei più amati giovani autori del nostro tempo: sarà la giornalista Chiara Pavan, firma della redazione del Gazzettino a condurla, dialogando fra parola scritta e immagine, binomio inestricabile del nostro tempo.

L'ingresso è liberamente aperto a tutti, su prenotazione a questo link.