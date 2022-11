Le scrittrici Giada Biaggi e Elisa Cuter dialogano a M9

Palazzo Grassi, Iuav e M9, in collaborazione con la Libreria MarcoPolo, presentano il terzo e ultimo appuntamento del ciclo di incontri di questo novembre con sei autrici italiane contemporanee. Giada Biaggi, Elisa Cuter, Maria Luisa Frisa, Maura Gancitano, Chiara Tagliaferri, Chiara Valerio sono le protagoniste di una serie di conversazioni ispirate ai temi delle loro più recenti pubblicazioni organizzate nelle sedi delle tre istituzioni cittadine.

"I love you too" è il titolo scelto per il ciclo di incontri, a sottolineare il senso della reciprocità alla base di queste conversazioni che si pongono come chiacchierate informali. I libri firmati dalle autrici invitate a prendere parte al progetto sono il punto di partenza per ampliare la riflessione, attraverso lo scambio dialogico, verso le varie questioni che riguardano il femminile, ma non solo: il corpo, la comunicazione, il costume, il femminismo, il sesso e la rappresentazione di questi temi.

Chiude il calendario di incontri l’appuntamento fissato per martedì 29 novembre (ore 18.30), presso M9, con Giada Biaggi, che ha da poco firmato la sua opera prima Il bikini di Sylvia Plath (Nottetempo, 2022) ed Elisa Cuter, autrice di Ripartire dal desiderio (minimum fax, 2020). La fiction nella poetica di Biaggi e la riflessione saggistica in Cuter tracciano una nuova via per la narrazione del femminismo contemporaneo e delle sue idiosincrasie. Oltre il concetto di cura e di vittima, ai quali spesso viene ascritta la dimensione del femminile, le due autrici nelle loro opere hanno messo al centro la dimensione del desiderio e della jouissance nella narrazione dei rapporti tra i generi. Tra riferimenti alla psicoanalisi, alla stand-up comedy, al cinema e alla serialità contemporanee, questo incontro mira a dare un quadro rizomatico di cosa vuol dire o non-vuol-dire essere donne

nell'era post #MeToo.

Al termine della conversazione del 29 novembre, Giada Biaggi si esibirà in una breve stand-up comedy letteraria.